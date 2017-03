HUS:lta kriittinen lausunto valinnanvapauslain luonnokseen: Erityinen huoli tutkimuksen ja opetuksen rahoituksesta

13.3.2017 11:45 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n hallitus päätti yksimielisesti lausunnostaan valinnanvapauslakiluonnokseen tämän päiväisessä kokouksessaan. Laki liittyy tulevaan sote-uudistukseen.

HUS:n hallitus katsoo, että potilaiden valinnanvapaus on lähtökohtaisesti myönteinen asia, mutta siihen siirtymisen tulisi olla hallittua. Lain jatkovalmistelussa on turvattava riittävä siirtymäaika sekä täsmennettävä vaikutusarvioita ja käsitteitä. Siihen on tehtävä myös korjauksia niihin kohtiin, joissa on havaittu perustuslaillisia ongelmia.

HUS:n mukaan valinnanvapaus lisää julkisia kustannuksia, koska osa potilaiden nykyisin itse maksamasta hoidosta siirtyy lain voimaan tultua julkisesti rahoitetuksi. Myös hoidon saatavuuden paraneminen lisää kustannuksia.

Vaikka kustannukset tulevat lisääntymään, Uudenmaan maakunnassa aiotaan vähentää valtiolta maakunnalle tulevaa rahoitusta nykyisestä tasosta 140 miljoonalla eurolla vuosittain. STM:n laskelmissa ei ole otettu huomioon HUS:n ja Uudenmaan maakunnan erityisvelvoitteita ja –piirteitä. Kun vielä otetaan huomioon se, että perusterveydenhuollossa on tarvetta entistä suurempaan rahoitukseen, on vaikea nähdä, miten vaativien erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen nykytasolla on mahdollista.

Lakiluonnoksessa on paljon käytännön ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi yhtiöittämiseen ja sen seurauksena henkilöstön riittävyyteen sairaaloiden päivystystehtävissä. Suunniteltu lain toimeenpanon aloittaminen vuoden 2019 alusta lähtien ei ole mahdollista. Ainakaan, jos halutaan turvata julkisille toimijoille tasavertaiset lähtökohdat yksityisten toimijoiden kanssa.

Uudistukselle pitää saada siirtymäaika. Lisäksi ulkoistusten ja palvelusetelien piiriin kuuluvan toiminnan osuus tulee jättää maakuntien päätösvaltaan.

Lääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen ylläpitäminen tulee jatkossakin säilymään valtion vastuulla. Kuitenkin on epäselvää, miten kapitaatiopohjaisessa rahoitusjärjestelmässä siitä voidaan huolehtia. Siksi tulisi säätää erikseen tutkimus- ja opetustoimintaan kohdennettavasta riittävästä erillisrahoituksesta.