Lotosta 229 000 euroa Rovaniemelle ja 114 000 euroa Tampereelle

Suomalaisten ja itävaltalaisten yhteiset pokeripelit käynnistyvät 13.3.2017 15:35

Tiistai-aamusta (14.3.) lähtien Veikkauksen asiakkaat pääsevät pelaamaan nettipokeria itävaltalaisia vastaan, kun Veikkaus ja itävaltalainen Österreichische Lotterien -peliyhtiö avaavat yhteisen pokeriverkon. Aiemmin Veikkaus on joutunut rajoittamaan nettipokerin vain suomalaisille pelaajille, mikä on pitänyt palkintopotit pieninä kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna. "Pokeriverkon yhdistämisen myötä meillä on mahdollisuus kasvattaa selvästi turnausten kokoa. Jatkossa esimerkiksi viikon pääturnauksessa on vähintään 10 000 euron takuupotti", Veikkauksen urheilu-, hevos ja pöytäpelien johtaja Sami Kauhanen toteaa. Pelituottoa pyritään kääntämään kotimaahan Tiistai-aamuna myös vanhat käteispöydät poistetaan käytöstä ja kytketään käyttöön uudet pöydät, joissa pelataan siis yhdessä itävaltalaisten kanssa. Pokeriverkkojen yhdistymisen myötä pelaajien määrä Veikkauksen palvelussa kaksinkertaistuu. Odotuksena on, että laajempi pokeriverkko kasvattaa merkittävästi suomalaispelaaj