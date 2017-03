Kesälläkö lämmitysremontti - suunnittelu alulle ajoissa!

13.3.2017 11:51 | Öljy- ja biopolttoaineala ry

Jaa

Jos on aika päivittää öljylämmitysjärjestelmä tai osa siitä ajan tasalle, kannattaa remonttikokonaisuus suunnitella huolella alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa sekä ajoittaa työt sopivaan ajankohtaan. Kesäkausi on remonttien suhteen yleensä kiireisintä aikaa, joten suunnittelu on hyvä laittaa alulle hyvissä ajoin. Keskeinen asia on öljykattilan ikä ja kunto.

-Tässä kevään korvalla kannattaa jo ryhtyä miettimään remonttitarpeita, varsinkin jos haluaa saada työt teetettyä johonkin tiettyyn aikaan kesällä tai alkusyksyllä. Tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie oman aikansa. Öljylämmitysjärjestelmän hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä ja kiireessä tehty. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Mitä kuuluu kattilalle, onko hälytysmerkkejä Keskeinen asia on öljykattilan ikä ja kunto. Uutta kattilaa on syytä alkaa harkita, kun vanha on saavuttanut 25 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen tehokas käyttöikä on puolestaan noin 15 vuotta. -Säästöjen lisäksi uudet laitteet tuovat mukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden ja lämmintä käyttövettä riittää, toteaa Otronen. Öljykattilat ovat perinteisesti varmatoimista tekniikkaa, ja hyvinkin vanhat kattilat saattavat joskus toimia teknisesti lähes moitteetta. Ne eivät kuitenkaan yllä lähellekään nykykattiloiden noin 95 prosentin hyötysuhdetasoa, eli uudet kattilat ovat selvästi energiatehokkaampia kuin vanhat. Vaihdettavan kattilan iästä riippuen uusi kattila tuo 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen. Kattilan tulosta vaihtoikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti. Ensin paikalle poltinhuolto Ensin kannattaa tilata paikalle poltinhuolto. -Huoltoliike tarkastaa kattilan, huoltaa polttimen ja tarkastaa sen säädöt. Asiantuntijan kanssa voi kaiken kaikkiaan kartoittaa, miten remontissa on järkevää edetä. Samalla voi myös pyytää tarjouksen kattilanvaihdosta, opastaa Otronen. Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata päivitystä. Uusiutuvaa energiaa käytetään öljyn rinnalla Öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä myös ottamalla öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa, kuten ilma-vesilämpöpumpun tai aurinkolämmön. -Uusiutuvan energian valinta ja ratkaisut pitää tehdä aina kunkin talon tilanne ja tarpeet huomioon ottaen, painottaa Otronen. Öljyalan Palvelukeskuksen neuvontasivut www.oljylammitys.fi Lämmitysenergia Yhdistys LEY urakoitsijahaku www.lammitysenergia.fi Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Avainsanat energiatehokkuushuoltoremonttiöljykattilaöljylämmitys