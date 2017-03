Terveyskylän kuusi uusinta taloa tukevat potilaita päästä varpaisiin

13.3.2017 14:00 | HUS-kuntayhtymä

Tänään Terveyskylään avautui kuusi uutta taloa: Aivo-, Allergia- ja astma-, Nivel-, Reuma-, Verisuoni- ja Sydänsairauksien talo.

Terveyskylä madaltaa kynnystä hakea apua. Parhaimmillaan voidaan nopeuttaa potilaan reittiä oireesta diagnoosiin ja tehokkaaseen hoitoon. Palvelu tarjoaa tukea paitsi potilaille, myös läheisille ja ammattilaisille - ihan kaikille suomalaisille.



- Terveyskylän taloissa on luotettavaa tietoa ja tukea tarjolla juuri silloin, kun sinulle sopii, kiteyttävät projektissa olleet reumatologi Riitta Luosujärvi Reumatalosta sekä verisuonikirurgi Karoliina Halmesmäki Verisuonitalosta.

Niveltalo on hyvä esimerkki siitä, kuinka potilasta voidaan auttaa sairauden eri vaiheissa. Jos nivelkipu on lievää, omahoito kotona onnistuu palvelun liikuntavinkkejä noudattaen. Oiretestien avulla potilas voi arvioida milloin polvi- tai lonkkakivun takia kannattaa hakeutua lääkärille. Lisäksi talossa voi perehtyä etukäteen siihen, miten leikkaus tehdään, miten siihen valmistaudutaan ja miten leikkauksen jälkeiseen elämään voi varautua. Rakenteilla on myös tekonivelleikkaukseen tulevan potilaan digitaalinen hoitokanava. Siitä tulee kiinteä osa leikkauspotilaan hoitoa.

Kaikki Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Terveydenhuollon ammattilaiselle Terveyskylä antaa tukea potilaan hoitoon. Sitä voi käyttää hoitoon ohjauksen väylänä, hoidon tarpeen arvioinnin tukena ja omahoidon tukemisessa. Lisäksi palvelun ammattilaisten osiosta löytyy puhtaasti ammattilaiselle tarkoitettuja työkaluja ja sisältöjä.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä.

Terveyskylässä ovat avoinna maaliskuun uusien talojen lisäksi Mielenterveystalo, Painonhallintatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallintatalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio. Rakenteilla ovat myös Lasten-, Vertais-, Leikkaukseen tulijan-, Syöpä- ja Lääketalot sekä monta muuta. Vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on noin 30 taloa.

Terveyskylää rakennetaan osana Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishanketta. Se on HUS:n koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

