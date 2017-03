Suomalaisille huippukampanjoille Markies-ehdokkuuksia

13.3.2017 13:44 | ID BBN

F-Securen ja Atean markkinointikampanjat on valittu finalisteiksi Oracle Marketing Cloudin järjestämässä maailmanlaajuisessa Markie Awards -kilpailussa. Palkinnot jaetaan Las Vegasissa Modern Marketing Experience -tapahtuman yhteydessä 25.4.2017. Markies on maailman suurin digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja palkitseva kilpailu.

Shortlistatut suomalaiskampanjat on suunnitellut ja toteuttanut modernin markkinoinnin asiantuntijayritys ID BBN, joka on saavuttanut Markies-palkintoja tai -ehdokkuuksia jo neljänä peräkkäisenä vuonna, mm. Ruukin, AGA:n ja F-Securen kanssa.Suomesta on siis löytynyt todellinen menestyjä modernin markkinoinnin kansainvälisellä areenalla.

Vuoden 2017 Markies-kilpailussa ovat ehdolla seuraavat suomalaiskampanjat:

Best International Campaign – F-Secure

Best Email Marketing Campaign – Atea

”ID BBN auttaa meitä rakentamaan huippuluokan koneistoa ja markkinointiohjelmia. Modernin markkinoinnin fiksu hyödyntäminen on vahva kilpailukeino, ja tämä finaalipaikka on hieno todistus menestyksestä”, toteaa Atea Finland Oy:n Marketing Director Hanna Vesenterä.



Lue lisää Markies-palkinnoista: http://www.markie-awards.com/