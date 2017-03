Sohva vai opinnot? Työttömyysaikaa voitava hyödyntää osaamisen kehittämiseen

14.3.2017 09:00 | Akava ry

Akava vaatii, että työttömyysaika on voitava käyttää hyödyksi oman osaamisen parantamiseen. Nyt työttömyyden aikainen omaehtoinen opiskelu katsotaan liian helposti ja sattumanvaraisesti syyksi työttömyysturvan katkaisemiselle. Viranomaisilla on käsittämätön pelko, että juuri vapaampi opiskelu vie ihmisiltä työhalut.

Työttömyyden aikaisen opiskelun helpottamista puitiin jo viime syksynä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämässä työllisyysryhmässä, mutta asia ei tuolloin edennyt. Nyt työttömien koulutusmahdollisuuksia tarkastellaan kolmikantaisessa työryhmässä, jonka määräaika on maaliskuun lopussa. Akavan edustajana ryhmässä on asiantuntija Ida Mielityinen.

– Osaaminen on korkeakoulutetun tärkein työväline, ja juuri sen kehittäminen on parasta ajankäyttöä työnhaun lisäksi. Opiskelu ei ole pois työnhausta, vaan päinvastoin tukee työnsaantia. Akavalaisten liittojen työttömille tehdyt tutkimuksen osoittavat, että opiskelu laajentaa verkostoja, auttaa näkemään uusia työmahdollisuuksia aiempaa laajemmin ja yksinkertaisesti on äärimmäisen järkevää ajankäyttöä työttömänä, Mielityinen sanoo.

Viime vuonna julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työvoimapoliittisista toimenpiteistä työllisyysvaikutuksiltaan yksi parhaita on ollut opiskelu työttömyystuella.

– Korkeakoulutetut työttömät turvautuvat omaehtoiseen opiskeluun, koska heille soveltuvaa valmista TE-toimistojen tarjoamaa työvoimakoulutusta ei ole tarjolla käytännössä lainkaan. Heidän motivaationaan toimii työllistyminen osaamista lisäämällä. Tätä pitäisi tukea, eikä rankaista siitä.

Työttömyysetuudella opiskelun laajentamista on vastustettu muun muassa vetoamalla siihen, ettei työttömyysturvalla tule korvata opintotukea. Akavan näkemyksen mukaan tästä ei ole kyse.

– Työttömyyden aikaisten opiskelurajoitteiden poistamisella ei kumottaisi normaaleja velvollisuuksia hakea ja vastaanottaa työtä. Suurin osa korkeakoulutetuista ei kuitenkaan saa työtarjouksia TE-toimistoista vaan työnhaku on täysin oman aktiivisuuden varassa. Tällä hetkellä työttömyysturvan menettämisen pelossa moni on varmuuden vuoksi passiivinen ja jättää nykyisiäkin opiskelumahdollisuuksia käyttämättä. Kukaan tuskin pitää tätä hyvänä tilanteena, sanoo asiantuntija Katja Veirto.

Akava muistuttaa, että säännöksiä päätoimisesta opiskelusta määrittelevät muun muassa tunti- ja opintopisterajat. On myös mahdollista määritellä tilanteet, joissa työttömyyden aikaista opiskelua ei tutkittaisi.

– Pitkä ja hyvä työurakaan ei automaattisesti takaa työllistymistä. Tämän vuoksi tarvitsemme jo ammatissa toimineille mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen työttömyysaikana, Mielityinen kuvailee työryhmän työtä.