Suomalaisten ja itävaltalaisten yhteiset pokeripelit käynnistyvät

Lotosta 5 miljoonaa euroa Hämeenlinnaan 11.3.2017 23:05

Lotossa löytyi lauantaina (kierros 10/2017) yksi täysosuma. Viiden miljoonan euron voittosumma matkasi Hämeenlinnaan. Onnekas rivi oli pelattu Hämeenlinnan Prismassa. Voittaja oli pelannut tunnistautuneena Veikkaus-kortillaan, joten hän saa voittosumman suoraan pankkitililleen. Loton oikea rivi (kierros 10/2017) on 8, 11, 13, 19, 23, 31, 39 ja lisänumero 1. Tuplausnumeroksi arvottiin 13. Arvonnassa löytyi lisäksi kaksi kappaletta 6+1-oikein tuloksia. Tuloksella voitti 114 308,80 euroa.Toinen onnekkaista riveistä oli pelattu tuplattuna, joten sen voittosumma on 228 617,60 euroa. Lottokierroksella löytyi 198 627 eri voittoa. Lauantai-Jokerin oikea rivi on 9 4 1 6 0 8 8. Jokerissa ei löytynyt tällä kertaa täysosumaa, mutta 6 oikein -tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niiden voitto-osuus on 20 000 euroa. Lomatonnin voittorivi on Istanbul 12. Lomatonneja meni jakoon 21 kappaletta. Lottokoneen käynnisti ohjaaja Jussi Sorjanen. Hänen ohjaamaansa Lottovoittajat-näytelmää esitetään Kajaanin kaup