Suomen ensimmäinen sovellus kuukautisoireiden seurantaan julkaistaan Endometrioosiviikolla

Endometrioosiyhdistys julkaisee ensimmäisen suomenkielisen mobiilioirepäiväkirjan kuukautisoireiden seurantaan. Moona Oirepäiväkirja on helppokäyttöinen työkalu, jonka tarkasti valittu oirekuvasto auttaa selventämään kuukautiskierron vaikutuksia naisen elämään ja sanoittamaan oireita. Sovellus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tulla oman kehonsa asiantuntijoiksi. Moona Oirepäiväkirjaa koskeva lehdistötilaisuus järjestetään maanantaina 20.3.klo 14.00 ja julkaisutilaisuus klo 17.00 Helsingissä.

Nykyään kuukautiset ovat jo salonkikelpoinen puheenaihe. Monille on silti edelleen mysteeri, millaiset kivut ovat kovia kuukautiskipuja, mihin aikaan kuukaudessa PMS-oireet tulevat tai kuinka hormonien määrien vaihtelu vaikuttaa mieleen ja jaksamiseen. Moona Oirepäiväkirja auttaa tunnistamaan kuukautiskierron vaikutuksia kehossa, reagoimaan epätyypillisiin kuukautisoireisiin ja sanoittamaan niitä.

Endometrioosiyhdistys on huolissaan naisista, joiden endometrioosi jää tunnistamatta ja jotka eivät saa oikea-aikaista hoitoa. Haasteena on, että endometrioosille tyypillisistä oireista kärsivät eivät usein tunnista oireita tai terveydenhuollossa ei oteta niitä tosissaan. Endometrioosia sairastaa Suomessa arviolta 200 000 naista. Sairauden diagnosointi viivästyy usein sen monimuotoisten oireiden vuoksi ja se voi johtaa muun muassa kipujen kroonistumiseen ja hedelmällisyyden heikkenemiseen. Endometrioosin hoidon vuosittaiset kustannukset ovat Suomessa noin 1,5 miljardia, joka on samaa luokkaa kuin esimerkiksi diabeteksen hoidon vuosittainen hinta.

Moona Oirepäiväkirjan julkaisutilaisuus avaa Endometrioosiviikon, jonka teemana on tänä vuonna endometrioosin monimuotoisuus. Endometrioosiyhdistys pyrkii teemaviikon aikana rikkomaan vaikenemisen kulttuuria ja lisäämään tietoisuutta endometrioosista ja naisten seksuaaliterveydestä. Moona julkaisutilaisuudessa kuullaan puheenvuorot endometrioosia sairastavalta nuorelta, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, dosentti Päivi Härkiltä sekä NE: Kuukautiset -kirjan vastikään julkaisseilta Rosa Meriläiseltä ja Sanna Seiko Salolta.

Moona Oirepäiväkirjan lehdistötilaisuus järjestetään maanantaina 20.3. klo 14.00 Soste ry:n Jungmanni luentosalissa, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 6. kerros, Helsinki. Tilaisuudessa tarjotaan kahvia ja teetä. Moona Oirepäiväkirjan julkaisutilaisuus järjestetään samassa tilassa klo 17.00 alkaen.

Olette lämpimästi tervetulleita kuulemaan lisää Moonasta molempiin tilaisuuksiimme. Lehdistötilaisuuteen pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 17.3. maija.boren@endometrioosi.fi