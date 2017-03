Chat vastaa vanhempien avuntarpeeseen

14.3.2017 10:30 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vanhemmat kaipaavat enemmän tukea arkeensa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelin tarjoaa keskusteluapua neljänä päivänä viikossa. Viime vuonna avattu chat-palvelu edustaa vanhemmuuden tukea, joka vastaa hyvin nykyvanhempien avuntarpeeseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelimeen avattiin uutena palvelumuotona viime maaliskuussa chat, ja uusi auttamiskanava löysi heti oman käyttäjäryhmänsä. Chat mahdollistaa varhaista keskusteluapua ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi. Moni sen kautta yhteyttä ottaneista oli tullut MLL:n Vanhempainnettiin etsimään tietoa mieltä painavasta asiasta ja siinä samalla tarttunut mahdollisuuteen purkaa huoliaan päivystäjän kanssa. Vanhemmat kokivatkin, että chat tarjoaa matalan kynnyksen avun, sillä yhteydenottoa ei tarvitse etukäteen pohtia.

– Olemme saaneet vanhemmilta kiitosta lähestymisen helppoudesta. Chat-keskustelu on helppo käydä ajasta ja paikasta riippumatta. Tuki on yhtä lähellä kuin oma puhelin. Chat mahdollistaa lyhyet yhteydenotot arjen keskellä: bussipysäkillä, kotona lasten leikkiessä tai töiden lomassa päivän aikana, päivystysohjaaja Hanna Iso-Metsälä sanoo.

Yhteydenottojen määrä kasvussa

Vanhempainpuhelimeen, chattiin ja kirjepalveluun tuli kaikkiaan lähes 1400 yhteydenottoa vuoden 2016 aikana. Lisäystä edellisvuoden määrään oli 25 prosenttia. Samaan aikaan puheluiden pituudet ovat kasvaneet. Yhteydenottojen perusteella perheiden huolet ja vaikeudet ovat moninaisia, joten vanhemmuuden haasteista on vaikea tehdä yleistyksiä. Osa huolista liittyy ihmissuhteisiin kuten uusperheiden tilanteisiin ja isovanhempien rooliin.

– Lapsiperheiden ongelmia ei voi lokeroida, joten myöskään vastaukset eivät ole yksinkertaisia tai automaattisia. Asioita pohditaan yhdessä vanhemman kanssa henkilökohtaisesti ja kiireettömästi keskustellen, Iso-Metsälä kertoo.

Yleisin syy ottaa yhteyttä Vanhempainpuhelimeen on eri-ikäisten lasten kehitysvaiheet ja niihin liittyvät haasteet kuten uhmaikä ja murrosikä. Moni yhteydenottajista kaipasi kuuntelijaa oman vanhemmuuden pohdinnalleen. Suurin osa soittajista on äitejä, isiä on yhteydenottajista 14 prosenttia, mutta määrä on kasvussa. Yhteyttä ottaneista lähes puolet oli leikki-ikäisten tai alakouluikäisten lasten vanhempia.





Vanhempainpuhelin päivystää numerossa 0800 9222 777 maanantaisin kello 10–13 ja 17–20, tiistaisin kello 10–13 ja 17–20, keskiviikkoisin kello 10–13 ja torstaisin kello 14–20. Vanhempainnetin chat on auki maanantaisin ja tiistaisin kello 10–13. Lisäksi yhteyttä voi ottaa nettikirjepalvelun kautta. Palvelu on maksuton, anonyymi ja luottamuksellinen. Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin vanhempia. Chat ja kirjepalvelu löytyvät osoitteesta www.mll.fi/vanhempainnetti/vahempainpuhelin/

Vanhempainpuhelin vuosiraportti 2016 on luettavissa MLL:n sivuilla.

