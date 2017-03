Yhteishaussa uutta Laureassa: sosionomikoulutus Lohjalla ja 100 % verkossa toteutettava liiketalouden koulutus

14.3.2017 10:30 | Laurea

Korkeakoulujen yhteishaku syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin käynnistyy keskiviikkona 15. maaliskuuta. Laurea-ammattikorkeakoulussa kevään yhteishaussa on haettavana yhteensä 850 aloituspaikkaa sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa. Kevään 2017 yhteishaku on käynnissä 15.3. - 5.4.2017.

Sosionomikoulutus alkaa Lohjalla

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa kevään yhteishaussa kuudella kampuksellaan eri puolilla Uuttamaata. Aloituspaikkoja näissä koulutuksissa on yhteensä 750.

Uutena koulutuksena Laureassa alkaa syksyllä sosionomikoulutus Lohjan kampuksella, jossa on nyt yhteishaussa tarjolla 25 aloituspaikkaa. Koulutus toteutetaan Lohjalla monimuoto-opintoina. Sosionomikoulutusta on lisäksi tarjolla Tikkurilan ja Otaniemen kampuksilla.

Lisäksi mukana haussa on neljä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta, joissa on tarjolla 100 aloituspaikkaa. YAMK-tutkinto antaa vähintään kolmen vuoden työkokemuksen hankkineille opiskelijoille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. YAMK-tutkinto tarjoaa myös kelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Kokonaan verkko-opintoina toteutettava tradenomikoulutus

Laureassa tarjoaa hakijoille monipuolisia mahdollisuuksia joustavan opintopolun rakentamiseen, sillä syksyllä alkavista AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista kolmannes toteutetaan monimuoto-opintoina. Monimuoto-opiskelu tarjoaa erityisesti työssäkäyville opiskelijoille entistä joustavamman tavan suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon töiden ohessa. Monimuoto-opiskelu pitää sisällään lähi- ja etäopetusta sekä itsenäisiä opintoja erityisesti virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Syksyllä Laureassa käynnistyy ensimmäistä kertaa kokonaan verkko-opintoina suoritettava liiketalouden tradenomikoulutus, jossa tarjolla on 35 aloituspaikkaa. Opintojen aloituksen lisäksi lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta.

Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaku päättyy 5.4. klo 15.00. Kaikkiin koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.