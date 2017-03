Lapsiasiavaltuutettu: Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen perustuslakiin

14.3.2017 12:00 | Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säädetään perustuslakiin.

– Perustuslakiin on säädetty oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Tälle on järjelliset syyt. Kyseessä on yhteiskunnalle tuottava investointi. Nyt on aika ymmärtää, että varhaiskasvatuksen hyöty on kuitenkin arvioitu suuremmaksi kuin sitä seuraavan perusopetuksen, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.

Kurttila korostaa, että Suomessa varhaislapsuudelle on osattu antaa arvoa.

– Suomessa yhteiskuntapolitiikka on vahvistanut jokaisen lapsen kasvua täyteen potentiaaliinsa, mutta nykyisellään tämä kehitys pysähtynyt ja päinvastoin se on rapautumassa. Suomen on vahvistettava lapsen sivistyksellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia. Varhaiskasvatuksessa on tästä kyse. Viime vuosina käyty vellova keskustelu varhaiskasvatuksen kehittämisestä kertoo tarpeen lapsen perusoikeuksien vahvistamiseen, jolloin varhaiskasvatuksen peruspilareita ei myllätä poliittisten suhdanteiden muuttaessa aina uusiksi. On muistettava, että köyhä ja vähäisillä pääomilla varustettu Suomi satsasi jo ennen toista maailmansotaa kansanterveyteen ja varhaislapsuuden tukeen. Neuvolajärjestelmän rakentaminen on osa tätä perintöä. Vastaavaa otetta tarvitaan nyt erityisesti pedagogiseen varhaiskasvatukseen, lapsiasiavaltuutettu Kurttila muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu teki esityksen varhaiskasvatusoikeuden säätämisestä perustuslain perusoikeussäännöksiin tänään 14.3. Lahdessa Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen juhlaseminaarissa.



