Arvorulettia: Jyrääkö kansalaisaktivismi politiikan?

Arvorulettia on teatraalinen talk show'n -sarja, jossa yhteiskunnalliset ilmiöt ovat asiantuntijoiden, mielipidevaikuttajien, taiteilijoiden ja kansalaisten tarkastelussa. Mutta – kyse ei suinkaan ole perinteisistä keskustelutilaisuuksista! Illat yhdistävät keskustelun ja kulttuurin elämykselliseksi kokonaisuudeksi, jonka lopullinen muoto selviää järjestäjillekin vasta tapahtuman aikana.

Lauantaina 11.3. Suomessa järjestettiin kansalaisten aloitteista useita kymmeniä mielenosoituksia ympäri Suomen. Kansalaisaktivismi on viime vuosina noussut ilmiöksi, joka tuo eritaustaiset ihmiset yhteen, vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen ja luo uusia toimintatapoja. Samaan aikaan kolmas sektori kärsii jäsenkadosta ja poliittisten vaalien äänestysprosentti on alhaisimmillaan vuosiin. On kysyttävä miksi. Mistä ilmiö kertoo? Mikä politiikassa ja perinteisessä järjestötoiminnassa mättää?



Näyttämöllä vaikuttajat, taitelijat ja kansa



Uuden talk show -sarjan ”Arvorulettia” ensimmäisessä näytöksessä Aktivismi vs politiikka eri alojen vaikuttajat tarkastelevat kansalaisaktivismin nousua ja sen syitä. Illan keskustelijoina on mm. kansanedustaja Li Andersson, kansalaisaktiivi Aleksi Pahkala, ohjaaja Susanna Kuparinen, anarkisti Antti Rautiainen ja rap-artisti Karri Miettinen. Tapahtumassa puhujana vierailee lisäksi presidentti Tarja Halonen.



Arvorulettia hämärtää yhteiskunnallisen keskustelun ja kulttuurin raja-aidat ja muodostaa teatraalisen kokonaisuuden. Näytöksessä rajoja hämärtävät mm. Improsiskot ja Paleface. Arvoruletin seremoniamestarina on Waltari-yhtyeen Kari ”Kärtsy” Hatakka.



Neljän ilmiö-illan sarja



Arvorulettia on neljän talk show'n sarja, jonka tuottaa Kalliolan setlementti yhteistyössä Suomen Setlementtiliiton kanssa. Jokaiseen näytökseen on vapaa pääsy. Yleisöpaikkoja on noin 120. Tilat ovat esteettömiä. Tapahtumat ovat osa Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa.



Vuoden 2017 näytökset Kalliolan setlementtitalossa, Sturenkatu 11, Helsinki

21.3. klo 19-21, Aktivismi vs politiikka

15.5. klo 19-21, Nuoret ja tulevaisuus: tuotetaan yhdessä nuorten kanssa

14.9. klo 19-21, Julkisuus ja media: mukana mm. Jussi69, Ville Blåfield ja André Wikström

29.11. klo 19-21, Ihmisoikeudet: mukana mm. Pekka Haavisto, Teatteri Metamorfoosi ja Signmark



Medialla on mahdollisuus varata yleisöpaikkoja. Puhujien haastattelut sovittaessa.