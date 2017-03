Uusi ruokapalkinto nostaa esiin pohjoismaisen keittiön ja sen upeat raaka-aineet

14.3.2017 11:28 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Uusi pohjoismainen ruokapalkinto Embla kunnioittaa pohjoismaisen keittiön parhaita puolia: upeita raaka-aineita, ruokakulttuuria, kestäviä tuotantotapoja ja kaikkia ruoan tekijöitä. Embla-palkinnon avulla jaetaan pohjoismaista osaamista ja kokemusta.

Ensimmäinen pohjoismainen ruokakilpailu avataan 14.3.2017. Kilpailun toteuttaa Pohjolan Talonpoikaisneuvoston Keskusjärjestö NBC (Nordiska Bondeorganisationers Centralråd). Embla valittiin uuden ruokakilpailun nimeksi, sillä Embla on ensimmäinen nimeltä mainittu nainen pohjoismaisessa mytologiassa.

Embla-kilpailun avulla halutaan vahvistaa yhteistä pohjoismaista ruokaidentiteettiä ja ruokakulttuuria sekä lisätä kiinnostusta pohjoismaiseen ruokaan myös Pohjolan ulkopuolella. Pohjoismainen ministerineuvosto tukee kilpailua.

Pohjoismaisessa ruoassa on paljon hyvää, muistuttavat ruokakilpailuprojektin ohjausryhmän Suomen edustajat ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK:sta ja tiedottaja Mia Wikström SLC:sta.



– Meillä Pohjoismaissa on fantastisen maukkaitta ja puhtaita raaka-aineita. Sen lisäksi ruoan tekijöillä on paljon osaamista ja innovaatioita. Kun jaamme kaikki ne hyvät asiat, jotka pohjoismainen ruoka tarjoaa, saamme moninkertaisesti hyvää takaisin, sanoo Wikström.



– Meidän on syytä olla todella ylpeitä suomalaisen ruoan tuottajista ja tekijöistä. Suomalainen ruoka pärjää korkean tasonsa vuoksi hyvin kansainvälisessä vertailussa. Nyt on korkea aika näyttää kiinnostava ruokakulttuurimme pohjoismaisille ystävillemme. Suomalaisen ruoan tekijöiltä toivomme saavamme paljon ilmoittautumisia seitsemään kilpailukategoriaan, sanoo Syväniemi.



Pohjoismaisen ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Mads Frederik Fischer-Møller korostaa uuden pohjoismaisen kilpailun kattavuutta.

– Embla-palkinnon takana olevat järjestöt edustavat laajasti pohjoismaista ruokaa, mikä tuo kilpailun identiteetille ja tarkoitukselle paljon vahvuuksia, sanoo Fischer-Møller.

Joka toinen vuosi järjestettävä Embla toteutetaan ensimmäisen kerran elokuussa 2017 Tanskassa. Kilpailun isäntänä toimii tanskalainen maatalous- ja elintarvikejärjestö Landbrug & Fødevarer. Palkintotilaisuuden yhteydessä julkaistaan myös Embla 2019 isäntämaa. Palkintojenjako järjestetään Tanskan ympäristö- ja ruokaministeriön Better food for more people -huippukokouksessa Copenhagen Cooking -tapahtuman yhteydessä.

Embla-ruokapalkinnosta kilpaillaan seitsemässä kilpailukategoriassa. Pohjoismaisen kilpailun jokaiseen kategoriaan nimetään yksi ehdokas jokaisesta Pohjoismaasta. Loppukilpailussa yhteispohjoismainen jury nimeää jokaisen kilpailukategorian Embla-palkinnon voittajat.

Embla-palkinnon vuoden 2017 kilpailukategoriat ovat:

Pohjoismainen ruoka-artesaani 2017

Pohjoismainen raaka-ainetuottaja 2017

Pohjoismainen joukkoruokailupalkinto 2017

Pohjoismainen ruokaviestijä 2017

Pohjoismainen ruokamatkailukohde 2017

Pohjoismainen ruokayritys2017

Pohjoismainen lapset ja ruoka 2017.

Ilmoittautumisaika Embla 2017 -kilpailuun on käynnissä 14.3.-17.4.2017. Ilmoittautumislomake ja muuta tietoa pohjoismaisesta Embla-ruokapalkinnosta on koottu kilpailun sivustolle www.emblafoodaward.com



Lisätietoja antavat:

Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, 050 511 8909 tai anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

Mia Wikström, tiedottaja, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 050 355 3213 tai mia.wikstrom@slc.fi

Lisätietoja NBC:stä: https://www.mtk.fi/mtk/kansainvalinen_toiminta/nbc/fi_FI/nbc/