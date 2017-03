Ympäristöystävälliset Avène-aurinkotuotteet suojaavat auringolta vesistöjä kuormittamatta

24.3.2017 09:30 | Avène

Maailman vesistöihin huuhtoutuu vuosittain yli 20 000 tonnia aurinkovoidetta, mikä vahingoittaa koralleja ja haittaa muuta meren elämää. Tehokkaat ja turvalliset Avène-aurinkotuotteet antavat iholle optimaalisen suojan auringon UVA-UVB-säteitä vastaan minimoiduin ympäristövaikutuksin.

Apteekkikosmetiikan edelläkävijä Avène on sitoutunut ympäristövastuullisiiin toimiin jo useiden vuosien ajan. Avène-tuotannossa ja tuotteissa sovelletaan kaikkein tiukimpia ympäristöstandareja.

– Aurinkosuojatuotteet ovat erittäin tärkeitä ihmisten terveydelle, mutta myös aurinkotuotteiden ympäristönäkökulmasta tulee huolehtia. Avènen aurinkotuotteiden koostumusten biohajoavuutta on parannettu jatkuvasti. Avènen oranssin linjan aurinkotuotteet eivät sisällä laisinkaan vesistöjä kuormittavia silikoneja tai vesiliukoisia uv-filttereitä. Myös kemiallisten uv-filttereiden määrä ja pitoisuudet on minimoitu. Näin aurinkovoiteen vaikutusta vesistöön voidaan pienentää huomattavasti. Suojelemme ihoa, mutta samalla myös luontoa, korostaa markkinointipäällikkö Annika Hietanen.

Markkinoiden fotostabiileimmat aurinkosuojatuotteet

Avène on apteekissa myytävien aurinkotuotteiden eurooppalainen markkinajohtaja, jonka tuotteita suosittelevat niin Euroopan kuin USA:n ihosyöpäsäätiöt. Avènella on markkinoiden fotostabiileimmat aurinkosuojatuotteet, sillä aurinkovoiteiden suojaustehosta on jäljellä tutkitusti jopa 90 prosenttia vielä kaksi tuntia voiteen levittämisen jälkeen.

Avène-aurinkovoiteet ovat Avène-terveyslähdeveteen perustuvaa korkealaatuista dermokosmetiikkaa, jonka taustalla on lääketeollisuuden standardeja noudattava pitkäaikainen tutkimus- ja kehitystyö.

– Avènen oranssin linjan aurinkotuotteissa on erittäin kattava UVA-UVB-suojaus, ja tuotteiden koostumukset on kehitetty niin, ettei iho altistu turhille kemikaaleille. Näin ne sopivat huoletta koko perheelle ja sekä myös herkälle iholle. Lapsille tarkoitetut oranssin linjan tuotteet eivät sisällä laisinkaan alkoholia, ja niissä on aina korkein mahdollinen suojakerroin, Hietanen huomauttaa.

Kaikille ihotyypeille sopivien voiteiden lisäksi oranssissa linjassa on erikoistuotteita vaativille kohderyhmille ja erityistilanteisiin. Esimerkiksi kesän 2017 uutuus Avène Very High Protection Anti-aging SPF50+ -voide suojaa ihoa tehokkaasti auringolta, vähentää auringonvalon aiheuttamaa ennenaikaista ihon ikääntymistä sekä kiinteyttää ihoa.

Valkoinen tuotelinja suojaa herkintäkin ihoa

Avènen valkoinen aurinkotuotelinja soveltuu puolestaan erikoisherkille ja pikkulapsille. Sarjan tuotteet ovat hajusteettomia, parabeenittomia, eivätkä sisällä lainkaan kemiallisia suojia vaan ainoastaan 100-prosenttisen mineraalisuojan. Sarjan tuotteissa on myös erittäin korkea UVA-UVB-suoja.

Valkoisen linjan tuotteiden hellävaraisuus perustuu niiden suojakertoimissa käytettyihin fysikaalisiin suojatekijöihin. Pienet, ihoon imeytymättömät mineraalipartikkelit jättävät iholle ohuen suojan, joka heijastaa auringonsäteitä pois.

– Valkoisen linjan aurinkovoiteet soveltuvat tilanteisiin, joissa iho ei siedä lainkaan aurinkoa, esimerkiksi aurinkoallergian tai lääkeaineiden aiheuttaman herkistymisen vuoksi. Linjan tuotteita voi käyttää myös alle 3-vuotiaan pikkulapsen ihon turvalliseen suojaamiseen sekä myös raskauden aikana, Hietanen sanoo.

Valkoisen linjan kesäuutuus on Avène Very High Protection Mineral Fluid SPF50+ -voide. Ainutlaatuisessa voidetyypissä yhdistyvät ainoastaan mineraalifilttereihin perustuva erittäin korkea ja erittäin laajatehoinen aurinkosuoja.



Avène-aurinkotuoteuutuudet 2017:



Avène Very High Protection Spray SPF50+ (200 ml spray) on erittäin kevyt aurinkosuojaspray kasvoille ja vartalolle. Tuote on fotostabiili, silikoniton, parabeeniton, alkoholiton ja oktokryleenitön. Suositushinta noin 22 €.

Avène Very High Protection Anti-aging SPF50+ (50 ml tuubi) on tehokas aurinkosuoja, joka ehkäisee auringosta johtuvaa ihon ikääntymistä, kiinteyttää ihoa ja sopii loistavasti myös meikin alle. Tuote on fotostabiili, silikoniton, parabeeniton ja oktokryleenitön. Suositushinta noin 21 €.

Avène Very High Protection Lotion for Children SPF50+ (200 ml voide) on uusi pienempi koko loistavasta erittäin suojaavasta lasten aurinkovoide-emulsiosta. Erittäin vahvan aurinkosuojan sisältävä voide soveltuu koko perheelle, erityisesti lapsen (yli 3-vuotta) herkälle iholle. Tuote on fotostabiili, silikoniton, parabeeniton, oktokryleenitön ja hajusteeton. Suositushinta noin 24 €.

Avène Very High Protection Mineral Fluid SPF50+ (40 ml litteä pullo) on vain mineraalisuojan sisältävä aurinkovoide herkimmällekin iholle sekä pienille lapsille (myös alle 3-vuotiaille). Tuote on erittäin vedenkestävä, hajustamaton ja parabeeniton. Fotostabiili koostumus takaa pitkäaikaisen ja laajan UVA- ja UVB-suojan. Voide ei sisällä kemiallisia uv-filttereitä. Suositushinta noin 17 €.

Avène-aurinkotuoteuutuudet ovat saatavana apteekeissa 1.4.2017 alkaen.



