Aalto University Executive Education -konserni ylsi ennätysliikevaihtoon ja -voittoon

Danske Bankin toimitusjohtaja Risto Tornivaara saa Most Reliable CEO 2016 -tunnustuspalkinnon 25.1.2017 08:39

Danske Bankin Suomen maayhtiötä vuodesta 2013 johtaneelle Risto Tornivaaralle on myönnetty Nordic Institute of Business & Society NIBS:in tunnustuspalkinto ”Most Reliable CEO in Finland” – Suomen luotettavin yritysjohtaja. Tunnustuspalkinto jaetaan kahden vuoden välein, ja se annetaan sille suomalaisen suuryrityksen johtajalle, jonka luotsaama yritys on tuottanut vankinta ja tasaisinta kannattavaa kasvua.