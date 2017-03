Pakkausteollisuuden puupohjaiset ratkaisut rynnivät arjen kulutusmarkkinoille

Kumpula-Natri: EU-päättäjät tarvitsevat tietoa Suomen biotaloudesta 16.11.2016 13:45

Suomalaisilla vaikuttajilla on europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin, sd, mielestä paljon töitä biotaloutta koskevan oikean tiedon välittämisessä eurooppalaisille päättäjille. - On tehtävä paljon töitä, että kestävällä tavalla valmistettujen puupohjaisten tuotteiden mahdollisuudet esimerkiksi öljypohjaisten tuotteiden korvaajina ymmärretään. Jos jotkut komission virkamiehetkin ovat sitä mieltä, että metsästä ei saa mitään ottaa, joudumme toimimaan haastavassa toimintaympäristössä, missä tietoisuus metsien kestävästä käytöstä on lähtökohtaisesti heikkoa.