Rakennusliitto: Yli 10 000 rakentajan palkat tulivat päivänvaloon

14.3.2017 14:09 | Rakennusliitto ry

Rakennusalan veronumero ja muut valvontakeinot purevat Rakennusliiton mukaan nyt erittäin hyvin. Verottajan tietojen mukaan kaikki rakennusalan uudistukset (käännetty arvonlisävero, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen) kasvattivat rakennusalan palkkasummaa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion verotuotot kasvoivat tämän ansiosta vuonna 2015 noin 100 miljoonaa euroa. -Voidaan arvioida, että 300 miljoonan euron palkkasumma merkitsee moninkertaista urakkasummaa. Se tarkoittaa, että yli 10 000 henkilötyövuotta on tullut uusien toimien myötä päivänvaloon. Tämä on siis varovainen arvio, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi

-Tämä on hieno tieto ja osoittaa toimenpiteiden vaikuttavan oikeasti. Vuosi 2015 oli vielä rakentamisessa lama-aikaa, joten tulos on erinomainen. Nyt kun rakentaminen on käynnissä vilkkaammin, on näiden toimien vaikutus vielä paljon suurempi.

-Mikäli 2010 -luvulla käyttöön otettuja valvontakeinoja ei olisi, harmaan talouden osuus olisi merkittävästi kasvanut. Tällöin myös rehellisten yritysten toiminta olisi vaikeutunut entisestään.

-Näyttää myös siltä, että rehellisellä pelillä saa Suomessa urakoita.