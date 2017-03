Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Museopalkkojen ”kesäaleen” puututaan kampanjalla

14.3.2017 16:06 | Akavan Erityisalat

Museot hakevat jälleen opiskelijoita vaativiin asiantuntijatehtäviin todella alhaisilla palkoilla. Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto puuttuvat nyt vuosia jatkuneeseen epäkohtaan nostamalla kampanjassaan esille kesätyöilmoituksia, joissa palkkaus ja tehtävien vaativuus eivät vastaa toisiaan.

– Kampanjoimme museoalan reilujen kesätyöpaikkojen puolesta. Huomautamme työnantajia virheellisistä kesätyöpaikkailmoituksista ja nostamme asiaa somessa hashtagilla #alanarvostus. Tuomme esille myös hyviä esimerkkejä, kertoo toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä Museoalan ammattiliitosta.

– Osa hakuilmoituksista on pöyristyttäviä. Esimerkiksi tutkijaa on haettu 1 360 euron kuukausipalkalla. Kyse on museoalan ammattitaidon arvostamisesta. Jos kesätyön tehtävänkuvaus kertoo vaativasta asiantuntijatyöstä, tulee myös palkkauksen olla sen mukainen. Opiskelijoita ei saa käyttää hyväksi teettämällä asiantuntijatyötä alehintaan.

Opiskelijalle ”alepaikka” on useimmiten tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Työkokemusta on välttämätöntä saada, titteli on houkutteleva ja tehtävät alan ammattitaitoa vaativat. Vain maksettava palkka on rimanalitus. Tulevana kesänä korkeakouluopiskelijan altavastaajan asemaa korostavat vielä sosiaaliturvan heikennykset kuten opintotukiajan lyhentäminen ja opintorahan pieneneminen.

– Opiskelijoille ei voi sälyttää vastuuta palkka-alesta, vaan työnantajien ja rekrytoijien on ryhdistäydyttävä ja toimittava työehtosopimuksen ja harjoittelupalkkasuositusten mukaisesti, Mäkelä sanoo.

– Osin kyse voi olla ajattelemattomuudesta. Rekrytoijalle on annettu pieni määräraha, jolla pistetään asiaa tarkemmin pohtimatta hakuun kokoaikainen henkilö, vaikka määräraha riittäisi vain osa-aikaiseen työpaikkaan, Katariina Mäkelä toteaa.

***

Huonosti palkattu kesätyö on monin tavoin ongelmallista:

Opiskelija ei saa kunnollista toimeentuloa. Korkeakouluopiskelija on aikuinen, jolla on vastuu omasta ja ehkä lisäksi perheensä toimeentulosta. Kesän ansioilla opiskelijan on yleensä elettävä kesäkuukaudet ja pitkälle syksyyn. Koska opintotukia on kiristetty, kesäansiot ovat monella osa talvikuukausienkin toimeentuloa.

Ammattilaisen työtehtäviä teetetään polkuhintaan. Jos työtehtävät edellyttävät alan koulutuksella hankittua osaamista, niistä on maksettava työehtosopimuksen mukaisesti.

Räikeimmissä tapauksissa kesäpalkka ei kerrytä edes työttömyysturvaa. (Vuonna 2017 vähintään 1 187 euroa.)

