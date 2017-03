Thai Papaya toi thaimaalaisen ruoan Ideaparkiin – kysyntä laadukkaalle fast foodille kasvussa

16.3.2017 09:00 | Restamax Oyj

Restamax Oyj lähti joulukuussa mukaan suosittujen Thai Papaya -ravintoloiden toimintaan ja avasi eilen konseptin neljännen ravintolan Lempäälän Ideaparkiin. Uusi, noin 60-paikkainen etninen ravintola on tervetullut lisämauste yhtiön monipuoliseen tarjontaan niin ostoskeskuksessa kuin muuallakin Suomessa.

Thai Papaya on alun perin lähtöisin yrittäjäpariskunta Lennu ja Pradab Viherjuuren rakkaudesta thaimaalaiseen ruokaan ja osallistumisesta Ravintolapäivään vuonna 2011. Pian kaksikko kuitenkin havaitsi annoksilleen kovan kysynnän ja nykyisin Helsingistä löytyy kolme Thai Papayaa: Kalliosta, Herttoniemestä sekä Hernesaaren Rannan kesäkeitaalta.

Ravintolayhtiön mukaan Thai Papaya vastaa viime vuosina kasvaneeseen fast foodin ja katuruoan kysyntään erinomaisesti.

- Ravintola-alalla oli viime vuonna havaittavissa selkeitä teemoja, jotka heijastuivat myös yhtiömme toimintaan. Asiakkaat haluavat nopeaa, laadukasta ja helppoa ruokaa, mistä kertoo esimerkiksi take away -kulttuurin ja pikaruoan suosio. Thai Papayan myötä pystymme tarjoamaan uudenlaisia vaihtoehtoja kiireiseenkin päivään, Restamaxin kehitysjohtaja Perttu Pesonen kommentoi.



Perinteisten ravintoloiden lisäksi Thai Papaya näkyy erilaisissa tapahtumissa. Food truck on palvellut nälkäisiä juhlijoita lähes kaikilla suurilla kotimaisilla festivaaleilla ja ulkoilmatapahtumissa.



- Ulkona syöminen ei nykyisin tarkoita enää pelkästään ravintolaan lähtemistä, vaan päivällinen saatetaan nauttia puistossa tai kadulla ystävien kanssa. Thai Papaya antaa meille herkullisen mahdollisuuden rantautua entistä näkyvämmin erilaisiin tapahtumiin sekä rikastaa Suomen katuruokakulttuuria. Ja mikä parasta, annosten taso on aina tasalaatuinen ostipa asiakas sen ravintolasta, ruokarekasta tai festarikeittiöstä, Pesonen jatkaa.



Laatu ja maku edellä – pikaruoan nopeudella

Ravintolaketjun ideologia pohjaa autenttisiin aasialaisiin makuelämyksiin, jotka valmistuvat parhaista raaka-aineista thai-ruokaan erikoistuneen kokin valmistamana. Viherjuuret ovatkin edelleen Thai Papayan toiminnassa vahvasti mukana.

- Thaimaalainen keittiö perustuu paitsi tuoreisiin raaka-aineisiin, myös tulisuuden, happamuuden ja makean oikeaan tasapainoon. Ruoka on intohimomme, mikä toivottavasti välittyy myös värikkäissä annoksissamme. Haluamme tuoda maistuvan, terveellisen ja nopean ruoan kaikkien saataville, Lennu Viherjuuri sanoo.



Tutustu menuun tästä.

Thai Papaya, Ideapark

Ideaparkinkatu 4

Avoinna: ma–pe 11–21, la 11–20, su 12–18. Lounas ma–pe 11–14.



Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

