Apteekeissa autetaan lääkityslistat ajan tasalle

Noin sata apteekkia ympäri Suomen järjestää Lääkehoidon päivän tapahtumia, joissa mm. annetaan vinkkejä ajantasaisen lääkityslistan ylläpitoon.

Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekit ovat mukana torstaina 16. maaliskuuta järjestettävän Lääkehoidon päivän tapahtumissa. Noin sata apteekkia eri puolilla Suomea järjestää Lääkehoidon päivän tapahtumia joko itsenäisesti tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

– Tapahtumissa annetaan vinkkejä ajantasaisen lääkityslistan ylläpitoon, esitellään annosjakelupalvelua, järjestetään terveysaiheisia luentoja tai tehdään terveysmittauksia. Tavoitteena on edistää asiakkaiden tuntemusta omasta lääkityksestään sekä edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallisesta käyttöä, kertoo asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki Apteekkariliitosta.

Moni apteekki on mukana Lääkehoidon päivässä Terveydeksi, Suomi! –kampanjalla. Kampanjassa apteekit tarjoavat maksutta tuhat Lääkityksen tarkistuspalvelua, jossa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet.

Asiakas saa palvelusta itselleen ajantasaisen lääkityslistan. Maksuttomiin Lääkityksen tarkistuksiin voi varata ajan vielä tällä viikolla. Vapaita aikoja voi tiedustella omasta apteekista tai hakemalla Apteekki.fi-sivuston Terveydeksi, Suomi! –kampanjasivulta.

– Henkilökohtainen lääkityslista kannattaa pitää aina ajan tasalla, sillä terveydenhuollossa, kuten lääkärillä, sairaalassa tai apteekissa, ei yleensä ole ajantasaista tietoa kaikista käytetyistä lääkkeistä. Lääkityslistaan kannattaa kirjata myös kaikki käytössä olevat reseptivapaat lääkkeet, rohdosvalmisteet ja ravintolisät, Johanna Salimäki neuvoo ja muistuttaa, että lääkityslista varmistaa turvallisen hoidon myös akuutissa tilanteessa, kun ei itse pysty kertomaan käyttämistään lääkkeistä.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Tänä vuonna Lääkehoidon päivän teemana on ”Kuka tietää lääkityksesi?”. Lääkehoidon päiviä on järjestetty vuodesta 2012 alkaen.

