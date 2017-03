Sanoma Media Finland ja Digita sopimukseen tv-jakelusta vuodesta 2017 eteenpäin

Pohjois-Karjalan alueella radiolähetykset toimivat taas normaalisti 14.3.2017 13:15

Maanantai-iltana 13.3. ilmennyt tietoliikennevika Digitan Kolin ja Joensuun Vestinkallion lähetinasemilla on saatu korjattua. Radiolähetykset Pohjois-Karjalan alueella ovat toimineet taas normaalisti tiistaista 14.3. kello 12.47 alkaen. Digita pahoittelee katkoksesta aiheutunutta haittaa. Digita / Viestintä ******** Alkuperäinen tiedote julkaistu 14.3.2017 kello 10.33 Joensuun Vestinkallion ja Kolin lähetinasemilla on ilmennyt tietoliikennevika maanantaina 13.3. klo 22.41. Viasta johtuen radiokanavilla Radio Dei, KISS, SuomiPOP, Radio Nova, LOOP, Radio Rock ja Radio Aalto on katkos. Lisäksi Ilomantsin Naarvan lähetinasemalta välitettävän Yle Puheen lähetyksissä on katkos. Tietoliikenneviasta johtuen Yle Radio Joensuun taajuuksilla lähetetään Yle Radio Kuopion paikallislähetystä. Tietoliikennevian korjaus on käynnissä ja lähetykset pyritään käynnistämään tiistaina 14.3. iltapäivän aikana. Digita tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan www.digita.fi. Kuuluvuusalueen voi tarkistaa Digi