Suomen Kiinteistönvälittäjien ennuste asuntomarkkinoiden kehityksestä kevään 2017 osalta

Kiinteistönvälittäjät odottavat parempaa loppukesää ja alkusyksyä 22.6.2016 09:45

LEHDISTÖTIEDOTE 22.6.2016. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) kesäkuussa toteuttama jäsenkysely osoittaa, että kiinteistönvälittäjät odottavat loppukesää ja alkusyksyä varovaisen optimistisina. Kyselystä kuitenkin ilmenee, että asuntomarkkinat ovat edelleen alueittain hyvin erilaisia. Aiemmin uutisoitu pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden piristyminen ei vielä ole levinnyt muualle Suomeen. Uutisointi sen sijaan on levinnyt, mikä on aiheuttanut myyjille ylisuuria hintaodotuksia. ”Pää on nyt parempi pitää kylmänä, sillä välittäjien kokemuksen mukaan liian suuri pyyntihinta pidentää myyntiaikaa. Ylisuuri hintapyyntö johtaa usein myös siihen, että lopullinen kauppahinta jää pienemmäksi kuin jos myynti olisi aloitettu realistisemmalla hintapyynnöllä”, kuvaa SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.