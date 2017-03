A major display of Finnish contemporary art at Supermarket Independent Art Fair in Stockholm 23-26 March 2017

15.3.2017 08:48 | MUU ry

SUPERMARKET 2017 proudly invites eight Finnish galleries to this year’s Supermarket - Stockholm Independent Art Fair, one of the most international art events in the Nordic countries. Finnish galleries have been participating in Supermarket since 2008 and this year we will see both old and new artist-run galleries at the fair. Supermarket 2017 is one of the biggest showcases of Finnish visual art abroad this year. Over 50 visual artists from Finland are participating in the event.

Supermarket Stockholm Independent Art Fair is one of the most international contemporary art events in the Nordic states hosting 75 international exhibitors from 45 cities around the world presenting works by hundreds of artists.

The following Finnish artists' initiatives will participate in SUPERMARKET 2017:

- Galleria Huuto, Helsinki www.galleriahuuto.net

- Galleria Lapinlahti, Helsinki www.gallerialapinlahti.com

- Galleria Sculptor, Helsinki www.sculptors.fi

- Galleri GRO, Pietarsaari gallerigro.blogspot.fi

- Kallio Kunsthalle, Helsinki www.kalliokunsthalle.fi

- MUU Galleria, Helsinki www.muu.fi

- tm•galleria, Helsinki www.painters.fi/tmgalleria

- TOOLBOX, Finnish German project space, Berlin www.galerietoolbox.com

Read more about the Finnish galleries: http://www.muu.fi/site/?p=9885&lang=en

www.facebook.com/events/1817043665287742/

Supermarket 2017 will take place at Svarta Huset (The Black Box), located in the creative area of Telefonplan in Stockholm, from March 23rd to 26th 2017. In addition to the cutting-edge art that will be on show, Supermarket will as usual arrange the performance stage Red Spot, which presents new, innovative performance art from all over the world. Supermarket will also broadcast Super-TV where one can follow the fair online. Supermarket Art Magazine will be distributed for the seventh year in a row.

ABOUT SUPERMARKET

Supermarket is, since 2007, the Nordic countries’ leading international art fair. It is an annual artist-run art fair for artist-run galleries. The aim is to provide a showcase for artists’ initiatives from all over the world and to create opportunities for networks in the Swedish and international art scene.

Artists presented by Finnish galleries at Supermarket are among others, Pasi Autio, Jesse Avdeikov, Terhi Heino, Aino Jääskeläinen, Beata Joutsen, Pilvi Ojala, Kaarina Ormio, Charlotta Östlund, Paula Puoskari, Satu Rautiainen, Antti-Ville Reinikainen, Hanna Saarikoski, Azar Saiyar, Hans-Peter Schütt, Elina Strandberg, Aleksi Tolonen, Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Marja Viitahuhta, Paavo Räbinä, Pauno Pohjolainen, Petri Eskelinen, Tiina Heiska, Hanna Kanto, Kaarlo Stauffer, Janne Nabb & Maria Teeri, Yassine Khaled, Ilkka Martti Kivelä, Veera Launonen, Mari Miyamoto, Leena Pukki, Marloes van Son, Emma Vilina Fält, Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen, Julia Weckman, Maija Helasvuo, Sampsa Indren, Minna Jatkola, Mika Karhu, Niina Räty, Juha Sääski, Andreas Wolf, Marja Bonada, Kenneth Pils, Lotte Nilsson-Välimaa, Fritz Stier, Ira Schneider, Veronika Witte, Einat Amir.

Supermarket 2017 - Stockholm Independent Art Fair will be open from 23 to 26 March 2017 at

SVARTA HUSET, LM Ericssons Väg 26, 126 26 Hägersten, Stockholm, Sweden

Opening hours: Thursday-Saturday 11-20, Sunday 11-18.

Admission SEK120 (under-16s free of charge). www.supermarketartfair.com

Finnish galleries in cooperation with the Finnish Institute in Stockholm.