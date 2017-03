Kuukausihintainen polttoaine kiinnosti kuluttajia – kampanja saa jatkoa

15.3.2017 09:00 | Gasum Oy

Suomalainen energiayhtiö Gasum toi tammikuussa markkinoille uudenlaisen tavan hinnoitella polttoainetta. Kaasuautoiluun alkuvuodesta siirtyneet uudet yksityisautoilijat ovat saaneet tankata biokaasua 89 euron ja maakaasua 69 euron kiinteällä kuukausihinnalla. Hyvän vastaanoton saanutta kampanjaa on päätetty jatkaa kesäkuuhun 2017 asti. Jatkuvasti kasvava tankkausasemaverkosto kannustaa siirtymään kaasuautoiluun ympäri Suomen.

Gasum alkoi myydä ensimmäisenä Suomessa polttoainetta kiinteään kuukausihintaan tammikuussa 2017. Kampanja on poikinut muutamassa kuukaudessa satoja uusia kaasuautoilijoita, mikä tarkoittaa lyhyen ajan sisällä runsasta kasvua kaasuautokantaan, sillä Suomessa on kaikkiaan käytössä tällä hetkellä vajaa 2 200 kaasuautoa.

Kaasuautoiluun siirtyvillä asiakkailla on valittavana kotimainen biokaasu 89 euron tai maakaasu 69 euron kuukausihintaan. Biokaasu on ainoa täysin Suomessa tuotettu biopolttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavia jätteitä. Biokaasu on ainoa Suomessa myytävä liikennepolttoaine, jolle on myönnetty sekä pohjoismainen Joutsenmerkki että Avainlippu-tunnus. Gasumin biokaasuliiketoiminnan myynnin yksikön päällikkö Jani Arala näkee bio- ja maakaasun käytön kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa:

“Olemme saaneet paljon positiivista palautetta niin kuluttajilta, autoliikkeiltä kuin eri automerkkien maahantuojilta. Kysyntä kaasuautoja kohtaan on kasvanut käynnissä olevan kampanjamme aikana ja toivomme, että jatkossa yhä useampi kuluttaja valitsee ympäristöystävällisemmän tavan autoilla”, Arala kertoo.

Kaasun tankkausasemaverkosto kasvaa tasaisesti

Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoaan neljällä asemalla jo tulevan kevään ja kesän aikana. Uudet asemat rakennetaan Hämeenlinnaan, Poriin, Jyväskylään ja Vantaan Petikkoon. Suunnitteilla on myös useita muita vuoden 2017 aikana rakennettavia kohteita muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Lahdessa, ja yhtiö tulee rakentamaan kaikkiaan 35 uutta tankkausasemaa seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomessa on 28 tankkausasemaa.

“Polttoaineen kiinteä kuukausihinta mahdollistaa kuluttajalle paitsi edullisen ajon, myös mahdollisuuden ennakoida vuosittaiset polttoainekulut. Kampanja kannustaa yhä useampaa yksityis- ja etenkin yritysasiakasta vaihtamaan kaasuautoon ja on siten kasvattanut alkuvuonna merkittävästi kaasukäyttöisen Škoda Octavia -mallin myyntiä. Kaasukäyttöinen auto on nyt todella järkevä ja vähäpäästöinen vaihtoehto”, pohtii Škodan markkinointi- ja tuotejohtaja Jussi Kostiainen.

Kiinteähinta-kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.gasum.com/kiinteahinta.