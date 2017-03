Vastuullisuus on avain menestykseen

15.3.2017 14:00 | Hyvinvointialan liitto

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja voi menestyä vain toimimalla vastuullisesti ja laadukkaasti. Vastuullisuus on kiinteä osa sote-yritysten arkea ja johtamista, painotti Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas Pirkanmaan sote-uudistuksen Eettiset ulottuvuudet -seminaarissa Tampereella 15.3.

Sosiaali- ja terveyspalveluille on asetettu korkeat laatuvaatimukset, joihin yksityiset palveluntuottajat ovat sitoutuneet lupa- ja ilmoitusmenettelyn kautta. Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakankaan mukaan kannattavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä yhdistää erityisesti yksi asia:



− Menestyvät yritykset toimivat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hyvinvointialan palveluntuottajat tuottavat laadukkaita ja vaikuttavia palveluja kustannustehokkaasti eikä yrityksillä ole varaa toimia asiakkaiden luottamusta rikkoen, sanoo Rajakangas.



Ihmiset ovat tänä päivänä valveutuneita lähes asiassa kuin asiassa. Eivätkä vähiten oman terveytensä ja hyvinvointinsa suhteen. Tämä asettaa palveluntuottajille korkeita vaatimuksia:



− Jos asiakas saa valita samalla hinnalla eri palveluntuottajien väliltä, niin totta kai valinta kohdistuu siihen, joka hoitaa homman asiakkaan mielestä parhaiten. Ei palveluntuottajilla ole varaa eikä halua tuottaa sekundaa.

− Asiakas haluaa olla myös aktiivisessa roolissa miettimässä omaa parastaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että asiakasta kuunnellaan. Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat isoja juttuja, joihin palveluntuottajien tulee vastata, Rajakangas jatkaa.

Vastuullisuus on yhteistyötä

Rajakangas peräänkuuluttaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa:

− Vastuullinen toiminta on yhteistyötä. Julkisen ja yksityisen pitäytyminen siiloissaan on asiakkaan näkökulmasta huono asia. Yhteistyöllä saavutamme innovaatioita ja kehitystä, pelastamme ihmishenkiä ja lisäämme hyvinvointia. Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa toteutettu hoito ja hoiva on vaikuttavaa ja vastaa asiakkaan tarpeisiin. Terve talous, uudet työpaikat ja osaamisen kehittäminen tarvitsevat kaikki yhteistyötä.

− Esimerkiksi yhteistyö oppilaitosten kanssa ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, jotta saamme osaavia ja asiantuntevia sote-työntekijöitä Suomeen jatkossakin. Monimuotoisuus on taas keino varmistaa, että yritykset saavat parhaiden työntekijöiden työpanoksen käyttöönsä.

