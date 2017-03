Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä kasvussa – monen haaveissa oma koti

Pankkien verkkopalveluiden avaaminen etenee 10.3.2017 11:21

Pankit valmistautuvat aktiivisesti siihen, että niiden ylläpitämät maksutilit avataan rajoitetusti ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Jatkossa asiakas voi maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään ulkopuolisen verkossa toimivan maksupalvelun avulla. ”Tämä voi tarjota hyvin onnistuessaan uudenlaista kumppanuutta uudenlaisten palvelujen tuottamiseen. Tärkeintä kehitystyössä on, että asiakas hyötyy”, muistuttaa lakimies Essi Ruokanen Finanssialan Keskusliitosta (FK). Oikeusministeriö on julkistanut maksupalvelulain uudistamista koskevan mietinnön. Ruokanen on ollut FK:n edustajana mietintöä valmistelleessa työryhmässä.