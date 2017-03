Elo, AP1 ja Trevian perustavat suomalaisiin kiinteistöihin sijoittavan yhteisyrityksen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Elo vastaa noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 210 000 eläkkeensaajasta ja noin 21,5 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yli 600 M€ kiinteistövarallisuus.

Första AP-fonden is one of five AP-funds which ensures stability in the Swedish national income pension system. Through long-term investments and the employees’ professionalism, Första AP-fonden is committed to be a world class pension fund. The fund’s assets under management totals SEK 311 billion (31 December 2016) and the global portfolio consists of equities, fixed income securities and alternative investments. The Fund’s mission is to generate the highest possible return, while maintaining a low level of risk, and thus contribute to a high and predictable income pension for current and future pensioners.