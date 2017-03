Kahvin aromeja museon kahvinmaistelutyöpajassa

15.3.2017 13:21 | Helsingin kaupunginmuseo

Kahvinpaahtimoista tulviva kahvin aromi on monelle rakas kaupunkituoksu. Helsingin kaupunginmuseon ja kahvila El Fantin kahvinmaistelutyöpajassa 31.3. kahvia pääsee nuuhkimaan kahvinmaistelumestari Sanni Sointulan opastuksella.

Kun Helsingin kaupunginmuseo keräsi kaupunkilaisten hajumuistoja maaliskuussa 2015, moni mainitsi Vallilan tienoolla leijailevan kahvin aromin. Kahvin tuoksuja pääsee nyt nuuhkimaan kahvinmaistelutyöpajassa, joka liittyy museon neljännen kerroksen Haju-aistikokemukseen. Työpaja järjestetään yhteistyössä museokorttelissa sijaitsevan kahvila El Fantin kanssa.

Kahvinmaistelutyöpajoissa 31.3.2017 klo 16 ja 18 Sanni Sointula, yksi kahvila El Fantin omistajista ja kahvinmaistelun Suomen mestari, kertoo monipuolisesti kahvin valmistuksen eri vaiheista. Työpajoissa päästään myös haistelemaan ja maistelemaan erilaisia kahvituotteita kokonaisista pavuista valmiiseen juomaan asti.



Pajat järjestetään Helsingin kaupunginmuseossa osoitteessa Aleksanterinkatu 16. Puolentoista tunnin mittaiset työpajat alkavat klo 16 ja 18. Pajoihin on sitova ennakkoilmoittautuminen kaupunginmuseon verkkosivuilla. Paikkoja on rajallinen määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu 20 euroa maksetaan työpajaan tullessa kortilla tai käteisellä.

Helsingin kaupunginmuseon neljännessä kerroksessa voi 9.4.2017 asti vierailla aistikokemus Hajussa, jossa on nuuhkittavana aina yksi Helsinkiin liittyvä haju kerrallaan. Hajut on suunniteltu helsinkiläisiltä kerättyjen hajumuistojen pohjalta, ja ne on muotoillut parfymööri Max Perttula.