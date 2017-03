AEL tuo turvallisuusalan tutkintokoulutukset Jyväskylään

15.3.2017 11:36 | AEL

Suomen johtava tekniikan alan kouluttaja AEL tuo turvallisuusalan ammatilliset tutkinnot nyt myös Jyväskylään. AEL järjestää koulutukset yhteistyössä paikallisen turvallisuusalan asiantuntijayrityksen Safety Solutions Finland Oy:n kanssa. Ensimmäiset turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa suorittavat aloittivat opintonsa tammikuussa.

AEL:n tutkinto-opiskelusta noin 80 % tapahtuu työpaikalla

Ammatilliseen tutkintoon valmistavasta oppisopimusopiskelusta noin 80 % tapahtuu työpaikalla, kertoo oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen AEL:stä. Työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista, tutkinnon suorittaja tekee työpaikalla henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ja tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Työssäoppimisen aikana tutkinnon suorittaja saa ohjausta sekä AEL:n kouluttajalta että työpaikkaohjaajalta, Paananen lisää. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa suorittava voi tehdä työpaikalla esimerkiksi turvallisuussuunnitelman tai kehityssuunnitelman.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto täyttää yksityisenturvallisuuspalveluyrityksen vastaavan hoitajan koulutusvaatimukset. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista tuli voimaan 1.1.2017.

Käytännönläheinen opiskelu innostaa oppimaan

Joni Räsänen on yksi 17:sta AEL:n turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa Jyväskylässä suorittavasta oppisopimusopiskelijasta. Joni on vuoden 2004 ylioppilas, toiminut kenttätyössä turva-alalla ja suorittanut vartijan ammattitutkinnon.

- Suoritin vartijan ammattitutkinnon oppisopimuksella vuosi sitten ja kiinnostuin todella paljon turvallisuuskentän laajuudesta ja erityispiirteistä. Sain paljon irti kenttätyöstä koulutuksen avulla. Halusin ehdottomasti kouluttaa itseäni lisää turvallisuuspuolella, jotta osaisin ohjata muita ja toimia tulevaisuudessa mahdollisesti esimiestehtävissä.

- Koulutuksen laadullinen taso on ollut korkea, josta olen erittäin tyytyväinen. Koulutuksen järjestäjä on nähnyt selvästi vaivaa ja saanut lähipäiville asiantuntijoita, joilla on kova ammattitaito. Innostavinta on ollut se, että olen päässyt ammentamaan tietoa henkilöiltä, jotka ovat vuosikausia tehneet töitä opettamaansa aihealueeseen liittyen. Olen oppinut ennen kaikkea, miten tärkeä merkitys suunnittelutyöllä on turvallisuusalan kokonaisuudessa.

Panostusta koulutuksen laatuun

AEL:n ja Safety Solutions Finland Oy:n yhteistyötä siivittää panostus koulutuksen laatuun. ”Koulutuksen laatu ja tarvittavat resurssit ovat tekijöitä, joilla AEL vahvistaa yhteistyötämme”, tiivistää toimitusjohtaja Tatu Niemi Safety Solutions Finland Oy:stä. ”Safety Solutions tuo yhteistyöhön puolestaan paikallistuntemusta, nuorekasta meininkiä ja hyvät harjoittelutilat Jyväskylässä Technopolis Innovan tiloissa”, Jarkko Paananen AEL:stä summaa.

AEL käynnistää Jyväskylässä maaliskuussa 2017 lisäksi turvallisuusalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen.





