HSL kampanjoi työmatkasetelin hyödyistä

15.3.2017 12:25 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL muistuttaa yrityksiä ja työntekijöitä työmatkasetelin monista hyödyistä kampanjalla, joka alkaa maanantaina 20.3. Setelistä kerrotaan muun muassa liikennevälineiden sähköisillä näytöillä, mobiilissa ja verkossa ja kampanja kuuluu myös radiossa.

Työnantaja voi ostaa HSL:ltä kymmenen euron arvoisia seteleitä ja jakaa niitä edelleen työntekijöilleen. Työnantaja voi kustantaa edun kokonaan tai maksaa sen osittain. Työntekijä voi ostaa seteleillä henkilökohtaiselle matkakortilleen kautta tai arvoa.

Työmatkaseteli on rahan arvoinen etu niin työntekijälle kuin työnantajalle. Seteli on työntekijälle kokonaan verovapaa, jos edun arvo on alle 300 euroa vuodessa. Työnantajalle ei koidu seteleistä palkan sivukuluja. Työnantaja voi vähentää seteleiden hankintakulut verotuksessaan.

Työsuhdelippuetu on työnantajalle myös apuväline henkilöstön rekrytointiin ja sitouttamiseen. Etu kertoo yrityksen henkilökunnalle, sidosryhmille ja asiakkaille, että se edistää ympäristöystävällistä liikkumista yksityisautoilun sijaan.

Työmatkasetelit ovat käytössä jo lähes tuhannessa Helsingin seudun yrityksessä. HSL:n teettämien kyselyjen mukaan niin yritykset kuin työntekijätkin ovat etuun tyytyväisiä.

HSL:n yhteistyökumppaneita työsuhdematkalipussa ovat ePassi, Eazybreak ja Smartum, joilta saa edun sähköisesti.