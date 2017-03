Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut Evento Awards -finaaliin

15.3.2017 12:41 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Tapahtuma-alan ammattilaisille tunnustusta antavassa Evento Awards -finaalissa nähdään myös Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut. Tapahtumakokonaisuus on yksi mukaan valituista kolmesta finalistista messut-kategoriassa. Messujen mestari selviää Kulttuuritalossa Helsingissä 27.4. Kansainvälinen tuomaristo arvioi tapahtumat.

- Turun Kirjamessujen ja Turun Ruoka- ja Viinimessujen tavoitteena on luoda elämyksellinen, tuloksellinen ja puhutteleva tapahtumafoorumi kirja-, ruoka- ja viinialan toimijoille. Tapahtumakokonaisuus koostuu messuosastoista ja useista teemallisista ohjelmalavoista, kuvailee tapahtumat järjestävän Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Turun Kirjamessut on Suomen ensimmäinen kirjamessutapahtuma. Messuja on järjestetty yhtäjaksoisesti jo v. 1990 lähtien. Järjestelyissä ovat mukana keskeisimmät kirja-alan toimijat, jotka vaikuttavat ohjelmaideoillaan sisällön syntyyn ja monipuolisuuteen. Turun Kirjamessujen omintakeinen ja ainutlaatuinen kädenjälki on laajasti arvostettu kohderyhmän keskuudessa ja sen ulkopuolellakin.

Näytteilleasettajat esittelevät ja myyvät tuotteitaan & palveluitaan sekä tekevät niitä tunnetuksi kohdeyleisölle. Messut edistää toiminnallaan mm. ruoka- ja viinikulttuuria. Turun Ruoka- ja Viinimessuilla on voimakas lähiruokaleima. Toiminnallisella lavalla esiintyvät ajankohtaiset ruoka- ja kirjailijavieraat. Viime vuonna tapahtumassa järjestettiin mm. ensimmäistä kertaa ruokakauppojen kokkikouluja.

-Tapahtumissa tehtävä poikkitaiteellinen yhteistyö luo uusia verkostoja eri toimijoiden välillä ja tarjoaa kävijöille yllätyksellisyyttä. Molemmat tapahtumat ovat aloillaan uudistuvia edelläkävijöitä, ja niiden toiminta luodaan vakaalle ja ammattimaiselle pohjalle.

Seuraavan kerran odotettu tapahtumakokonaisuus nähdään Turun Messukeskuksessa 6.-8.10.

www.kirjamessut.fi

www.turunruokamessut.fi

Tietoa kilpailusta: http://eventoawards.fi/

Tiedote ja kuvat: http://www.turunmessukeskus.fi/turun-kirjamessut-turun-ruoka-viinimessut-evento-awards-finaaliin/