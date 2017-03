Tehy on tyytyväinen hallituksen päätökseen esikoululaisten päivähoidosta

Tehy haastaa työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä 8.3.2017 07:30

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy tuomitsee raskaudesta tai perhevapaista aiheutuvan syrjinnän työelämässä. Tehy haastaa naistenpäivänä kaikki työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä, sillä se on laissa kielletty ja yksikin tapaus on liikaa. Raskaussyrjintä on yhä edelleen valitettavan tavallista erityisesti kunnissa.