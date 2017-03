Kuusi vinkkiä moottoripyöräkaupoille

16.3.2017 07:00 | Keskuskauppakamari

Kun lumenrippeet katoavat asfalttien pinnalta, nousee moottoripyöräkuume alan harrastajien keskuudessa. Tämän kevään tyyli suosii erityisesti retroa, ja scrambler- ja café racer -mallit ovat haluttua tavaraa. Lopputalvi ja alkukevät ovat parasta aikaa uuden ajoneuvon ostoa ajatellen, mutta moottoripyöräkaupoilla on pidettävä pää kylmänä. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT), Harley-Davidsonin verkostopäällikkö Mikko Summa antaa vinkit, joiden avulla vältät töyssyt ja umpikujat.

1. Määrittele, mitä etsit

Uutta pyörää on helppo metsästää verkosta. Liikkeelle lähdetään siitä, että määritellään minkälainen moottoripyörä halutaan ja mihin käyttötarkoitukseen. “Mieti, teetkö pyörällä matka-ajoa, offroad-ajoa, kaupunkiajoa vai haluatko vain kätevän kulkuvälineen”, luettelee Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT), Harley-Davidsonin verkostopäällikkö Mikko Summa.

2. Tutki tausta rekisteri- tai valmistenumeron avulla

Myynti-ilmoituksista käy yleensä ilmi ainakin pyörän hinta, yleinen kunto, käyttöönottovuosi, huoltohistoria ja ajokilometrit. Myös kuvat auttavat kunnon toteamisessa, mutta Summa itse varmistaa kulkuneuvon taustat rekisterinumeron tai ajoneuvon valmistenumeron avulla. “Moottoripyörien maahantuojilta ja valmistajilta löytyy verkkosivuja, joilla pystyy hakemaan ajoneuvon huoltohistoriaa. Myös mahdolliset ajoneuvon takaisinkutsut tulee tarkistaa valmistajan tai Trafin verkkosivuilta.”

3. Arvioi myyjän luotettavuus

Moottoripyöräkaupassa pätevät samat ajoneuvokaupan säännöt kuin muissakin. Myyntitilanteessa tulee varmistaa kauppakumppanin luotettavuus ja ajoneuvon oikeellisuus. Varsinkin yksityisessä kaupassa pyörä kannattaa ostaa rekisteriin merkityltä omistajalta. Ei-rekisteriin merkittyjen myyjien kohdalla tulee pitää huolta, että henkilöllä on esittää asiallinen valtakirja ja oikeus myydä pyörä.

4. Perehdy huoltokirjaan

Ennen ostopäätöstä ajoneuvon rekisteriote tulee tarkastaa huolellisesti esimerkiksi erityismerkintöjen varalta sekä koeajaa moottoripyörä. Mittarilukemaa tarkemmin kannattaa tuijottaa huoltokirjaa, sillä se kertoo sekä pyörän omistajasta että sen historiasta ajokilometrejä enemmän.

5. Varmista kauppakirjan asianmukaisuus

Kauppakirjaan sisällytetään ainakin maininnat pyörän kunnosta, varustelusta sekä mahdollisista lisävarusteista ja huolloista. Toisinaan kaupan yhteydessä tarjotaan vaihtopyörää, jonka arvo ja hinta määritellään luonnollisesti sopimuksessa. Jos pyörä on tuotu ulkomailta, tulee varmistua siitä, että ajoneuvo on rekisterissä ja autoverot on maksettu. Muuten ostajaa voi odottaa kallis yllätyslasku.

6. Konsultoi asiantuntijaa riitatilanteissa

Valitukset ovat ajoneuvokaupassa melko tavallisia. Parhaiten erimielisyyksiltä vältytään, kun taustatyö ja kauppakirjat tehdään huolella. Jos riitatilanteeseen kuitenkin ajaudutaan, kannattaa apua erimielisyyden selvittämiseen hakea asiantuntijalta. Niin reklamaatiotilanteessa kuin arvonmäärityksessä voi käyttää puolueetonta asiantuntijaa, tavarantarkastajaa. “Tavarantarkastaja voi antaa lausuntoja esimerkiksi kunnosta tai käyvästä arvosta. Erityisesti tapauksessa, jossa vallitsee jonkinlainen erimielisyys ajoneuvon kunnosta tai varustelusta, tavarantarkastaja on hyvä tekninen asiantuntija. Tavarantarkastajaa voi käyttää asiantuntijana myös ennakoivasti ennen kaupantekoa”, Keskuskauppakamarin HTT-järjestelmästä vastaava lakimies Raisa Harju vinkkaa.

HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi kun tarvitaan puolueetonta arviota siitä, onko auton maalaus asianmukainen, onko kylpyhuoneen vesieristykset tehty normien mukaisesti tai vastaako tuotantolinjan toiminta sovittua. Suomessa toimii noin 200 tarkastajaa, jotka tekevät vuosittain noin 1000 tavarantarkastusta ympäri Suomea. HTT-nimikkeen edellytyksenä on alan koulutus ja pitkä työkokemus sekä HTT-kokeen hyväksytty suorittaminen. HTT-kokeen järjestää ja toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.

