WSOY julkaisee Tuntematon sotilas -elokuvakirjan lokakuussa

KUTSU: ”Tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta” -kirjoituskilpailun voittajien julkistus 22.3.2017 7.3.2017 11:18

Werner Söderström Osakeyhtiön ja WSOY:n kirjallisuussäätiön nuortenromaanin kirjoituskilpailu käynnistettiin Suomi 2017 -juhlavuoden kunniaksi keväällä 2016. Kilpailun kautta etsittiin uusia kaunokirjallisia tekstejä, jotka kertovat nuorten elämästä tämän päivän muuttuvassa suomalaisessa todellisuudessa. Pian satavuotias Suomi on monella tapaa uudenlaisessa tilanteessa. Miten tämä näkyy nuorten elämässä ja unelmissa – mitä he toivovat tulevaisuudelta, mitä pelkäävät? Minkälaisia tarinoita tästä ajasta syntyi? Voittajatekstit on nyt valittu! Kutsumme sinut kilpailun voittajien julkistamistilaisuuteen 22.3.2017, klo 10.00-11.00. Osoite: WSOY, Korkeavuorenkatu 37. 00130 Helsinki Kirjoituskilpailun raadissa olivat kirjailijat Siri Kolu, Laura Lähteenmäki ja Salla Simukka sekä kustantamon edustajina kustannustoimittajat Ulla Huopaniemi-Sirén, Essi Kytöhonka ja Mirkka Hynninen Kolme kilpailun parasta käsikirjoitusta julkaistaan sähkökirjana ja voittajakirja myös painetussa muodossa. Lisäksi