Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset

Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Anna Vuorjoen kysymys perustoimeentulotuen muutoksista ja valtuutettu Leo Straniuksen kysymys turvapaikanhakijoiden majoituksesta. Kysymykset ja niistä käyty keskustelu ovat nähtävillä Helsinki-kanavan videotallenteissa.

Kaupunginvaltuusto keskusteli myös kunnan jäsenen tekemästä esityksestä siirtää Helsingin ulkosaaristossa sijaitseva Rysäkari Espoon kaupunkiin. Valtuusto päätti olla kannattamatta esitystä. Alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria. Saari on merkitty Helsingin yleiskaavassa 2050 merellisen virkistyksen ja retkeilyn alueeksi. Saaren nykyinen omistajan, Rysäkarin Linnake Oy:n tavoitteena on kehittää saarta matkailusaarena.

Rysäkari oli Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 vuoteen 2010. Se on entinen sotilassaari ja sillä oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmansodan aikana osana rannikon puolustusta.

Kuntarakennelain mukaan kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kaupunginvaltuusto ei kannata esitystä muun muassa sillä perusteella, että se ei täytä kuntarakennelain mukaisia kuntajaon muuttamisen edellytyksiä, eikä esityksessä ole tuotu esille sellaisia painavia syitä, joiden vuoksi näin merkittävä muutos olisi perusteltu.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.3.2017 kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.

Helsingin kaupunginvaltuuston seuraava kokous pidetään 22.3.2017 (ylimääräinen kokous).

