Helsinki East tutuksi - Itä-Uusimaa esittäytyy Helsingissä 16.3.2017

LEHDISTÖTIEDOTE 16.3.2017. Itäuusmaalainen matkailuhanke Triangeli järjestää 16.3.2017 klo 12-16 Helsingissä G18 Salissa (Yrjönkatu 18) Helsinki East tutuksi -minimessut. Esittäytymässä mm. itäuusmaalaisia kartanoita ja kartanohotelleja, kokous- ja kulttuuritaloja, idyllisiä kokoustiloja luonnon äärellä, sekä elämyksellisiä sisällöntuottajia kokouksiin ja TyHy-päiviin. Itä-Uusimaa on mitä parhain lähimatkailukohde, josta löytyy upeita vaihtoehtoja ja elämyksiä. On Porvoon ja Loviisan vanhat kaupungit, saaristo, Sipoonkorven kansallispuisto, upeita kartanoita, lähiruokaa ja huikea ravintolavalikoima. Samaan vierailuun voi yhdistää useita upeita kohteita ja Suomen matkailun parhaita paloja lähellä kotia.

Mukana tietenkin myös alueen ruoka herkkuja, kuten Bosgårdin Charolais-rotuista luonnonlaidunlihaa, Havsössä leivottua Malmgårdin kuulua oman pellon rukiista leivottua saaristolaisleipää, pellinkiläistä kalaa sekä sipoolaisia sieniherkkuja.

YRITYKSET:



Bongan linna, Loviisa

Bosgårdin luomutila, Porvoo

Gumbostrand Konst & Form, Sipoo

Haikon kartano, Porvoo

Hotelli Degerby, Loviisa

Kannonnokka & Vanha Navetta, Kerkkoo (Porvoo)

Kokous- ja kurssikeskus Oy Havsö Ab, Pellinki (Porvoo)

Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas Porvoo, Porvoo

Kulttuuritalo Grand, Porvoo

Linja-autoyhtiö Oy Kaj Forsblom Ab, Porvoo

Luovia Porvoo, Porvoo

Malmgårdin kartano, Malmgård

Porvoo Tours, Porvoo

Rutumin kartano, Lapinjärvi

Sannäsin kartano, Porvoo

Seasong Travels, Söderkulla

Sibbe, Söderkulla

Sipoonkorven Luontoyrittäjät ry, Sipoo

Söderkullan kartano, Söderkulla





Kyseessä on itäuusmaalaisen matkailuhanke Triangelin järjestämä tapahtuma. Triangelihanke on ELY-keskuksen Maaseuturahaston, Porvoon, Loviisan, Sipoon ja Lapinjärven kaupunkien ja kuntien sekä hankeyritysten rahoittama hanke, jonka toimialoina ovat matkailu, kokous- ja tapahtumapalvelut, ravintolat, lähiruoka sekä design. Hankkeen aikana rakennetaan myös brändi Helsinki East, jonka ideana on koota yhteen Itä-Uudenmaan alueella toimivat kyseisten toimialojen yritykset.