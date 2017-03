TV-kanavilla MTV3, Nelonen, Sub, Liv, C More Max, C More Junior ja TLC on katkos Mikkelissä ja sen lähipaikkakunnilla

16.3.2017 08:57 | Digita

TV-kanavilla MTV3, Nelonen, Sub, Liv, C More Max, C More Junior ja TLC on katkos lähetyksessä Mikkelin näkyvyysalueella. Katkosen syynä on lähetinjärjestelmävika.

Katkos on alkanut 16.03 klo. 4:11. Viankorjaus on käynnissä ja lähetykset pyritään palauttamaan klo 11 mennessä.

Näkyvyysalueen voi tarkastaa Digitan karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu. Tv-kanavatarjonta vaihtelee alueittain. Alueen tv-kanavatarjonnan voi tarkastaa karttapalvelusta.

Digita pahoittelee katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot:

Digita Oy, COO Markus Ala-Hautala, markus.ala-hautala@digita.fi, p. 0400 549 023.



Digita/Viestintä