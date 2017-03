Viittakivi julkaisi kuvauksen vastaanottokeskustoiminnasta Suomessa

Viittakivi Oy:ssä meidän ydinosaamistamme ovat erilaiset asiantuntijapalvelut ja -koulutukset monikulttuurisuuden, hyvän kotoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä. Meillä on kokemuksen kartuttamaa osaamista turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta sekä pakolaisuuteen, siirtolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Teemme yhteistyötä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa saadaksemme ajantasaista ja tutkittua tietoa. Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu monipuolinen joukko erilaisia organisaatioita ja instituutioita, niin järjestöjä, kuntia kuin toisia yrityksiäkin. Viittakivi on yhteiskunnallinen yritys ja se kuuluu Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnalliseen konserniin. Olemme yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVO:n jäsen ja sitoudumme toiminnassamme ARVOn ja Suomalaisen työn liiton määritelmiin yhteiskunnallisesta yrityksestä. Emme jaa viivan alle jäävästä tuloksesta osinkoja, vaan käytämme mahdolliset voitot sataprosenttisesti setlementtityön kehittämiseen ja suurempien yhteiskunnallisten voittojen maksimointiin. Viittakivi on Suomen ensimmäinen monikulttuurinen opisto, joka perustettiin vuonna 1951 Hauholle. Kansanopistona Viittakiven toiminta päättyi vuonna 2007. www.viittakivi.fi www.setlementti.fi