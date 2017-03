HSL kehittää uutta matkakortinlukijaa

16.3.2017 09:41 | HSL Helsingin seudun liikenne

Työtä tehdään yhdessä palvelumuotoilun ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa yhteiskehittämällä eli co-creationin keinoin. HSL kutsuu työhön mukaan myös kehitysideoita esittäneet Aallon opiskelijat ja asiakkaat.

HSL:n uusi kortinlukija on saanut runsaasti palautetta matkustajilta ja kuljettajilta. HSL on saanut kehittämisideoita myös mm. Aalto-yliopiston opiskelijoilta. Kaikki palaute on HSL:lle arvokasta ja se otetaan huomioon kehittämisessä.

”Vaikka omat tutkimuksemme näyttävät, että useimmat matkustajat pärjäävät hyvin uuden lukijalaitteen kanssa, olemme kuunnelleet huolella saamaamme palautetta matkakortinlukijasta, tutkineet sitä ja ryhtyneet toimiin asiakkaita vaivaavien asioiden korjaamiseksi. Haluamme parantaa käyttökokemusta mahdollisimman hyväksi, jotta lukija palvelee kaikkia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttöliittymän uudelleen tarkastelun lisäksi teemme töitä myös parantaaksemme kortinlukijan teknistä suorituskykyä”, hankejohtaja Eero Nikula kertoo.

Lukijan kehittäminen ketterillä menetelmillä on osa HSL:n asiakaslähtöisen kehittämisen strategiaa. Samalla iteroivalla tavalla kehitetään parhaillaan HSL:n mobiilituotteita sekä esimerkiksi syksyllä uudistuvia HSL:n karttatuotteita.

”Kaiken kehittämisen ydin on se, että asiakaskokemus olisi paras mahdollinen kaikissa kohtaamispisteissämme. HSL uudisti vuoden vaihteessa myös koko organisaatiotaan, jotta asiakas on entistä vahvemmin kaiken tekemisen keskiössä”, asiakkuus- ja myyntijohtaja Mari Flink tiivistää.

Kortinlukijan kehittämisessä on tällä hetkellä kaksi linjaa, nykyisen lippujärjestelmän lukija ja uuden vyöhykemallin lukija. ”Tarkastelemme suunnittelun pohjana olleita reunaehtoja uudelleen. Uskon, että palvelumuotoilun keinoin ja asiakkaiden kanssa tehtävä co-creation vie lukijaa eteenpäin toivottuun suuntaan. Matkakortinlukija on iso osa asiakkaidemme arkea. Käyttökokemuksen pitää olla mahdollisimman mutkaton”, johtava palvelumuotoilija Jarno Ekström tiivistää.

HSL testaa parhaillaan uusia käyttöliittymän versioita eri asiakasryhmillä. Uusia versioita uudesta vyöhykemallin aikaisesta lukijasta tuodaan asiakkaiden kokeiltavaksi huhtikuun puolessa välissä, jolloin HSL järjestää Livinglab-studion laajempaa asiakastestausta varten. Tarkempaa tietoa asiakkaille ja opiskelijoille tarkoitetuista työpajoista ja niihin osallistumisesta julkaistaan huhtikuun alussa. Kehitysversioita lukijasta voi kommentoida myös verkossa pääsiäisen jälkeen.

Uusia kortinlukijoita asennetaan vielä kevään ajan busseihin, juniin ja raitiovaunuihin. Niistä on nyt asennettu puolet. Uudet lukijat ovat osa laajaa lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistushanketta, joka parantaa merkittävästi matkustajainformaatiota. Sen ansiosta kaikista HSL-alueen busseista, ratikoista, lähijunista ja metrosta saadaan pian reaaliaikaista tietoa, joka näkyy pysäkkinäytöillä, uudessa Reittioppaassa ja muissa sähköisissä aikataulupalveluissa.