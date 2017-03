ART GOES LOGOMO – KESÄLLÄ 2017

16.3.2017 11:06 | LOGOMO

Turussa nähdään tänä kesänä ennätysmäärä nykytaiteen huippunimiä, kun Logomo ja nykytaiteen galleria MAKASIINI CONTEMPORARY tarjoavat laajan katsauksen nykytaiteeseen Logomon tämänvuotisessa Art goes Logomo -kesänäyttelyssä.

Näyttelyyn osallistuu 20 kansainvälistä nykytaiteilijaa, joista suurin osa ulkomaisista taiteilijoista nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa. Myös kotimaisilta kärkinimiltä on luvassa uusia, juuri tähän näyttelyyn valmistuneita teoksia.



Ryhmänäyttelyn koonnut MAKASIINI CONTEMPORARYn galleristi Frej Forsblom pitää kattausta korkeatasoisena.



–Olen hakenut näyttelyyn läpileikkausta sekä nuoren polven että hiukan vakiintuneemmista nykytaiteilijoista, jotka kaikki ovat mielestäni kiinnostavassa vaiheessa uraansa. On myös hienoa nostaa kotimaista nykytaidetta kansainvälisten teosten rinnalle ja näyttää, että taustoilla ei ole sinänsä merkitystä, kun taide on tarpeeksi korkealaatuista.



Katselmus nostaa esiin nykytaiteen ilmaisukeinoja ja teemoja, video- ja äänitaiteesta kuvanveistoon, valokuvaukseen ja öljyvärimaalaukseen. Teemat nousevat henkilökohtaisista kokemuksista taidehistorian reflektointiin ja ympäristön ja yhteiskunnallisten teemojen tarkasteluun.



Logomo antaa taiteelle tilaa

Logomon korkea ja suuri aula tarjoaa näyttelylle monipuolisesti muokattavan tilan, joka mahdollistaa ripustamisen ja näytteillepanon taiteen ehdoilla.



–Ripustus on helpompaa ja teokset saavat tilaa hengittää, kun niitä ei tarvitse sovittaa tilaan. Näin ne pääsevät tehokkaammin esiin. Etenkin tällaisessa laajassa näyttelyssä tila on teosten toimivuuden kannalta tärkeä, Forsblom pohtii.



Suunnitelmissa jokavuotinen taidetapahtuma

Forsblom ja Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä haluavat jatkossakin tuoda Turkuun korkeatasoista kansainvälistä taidetta myös museoiden ulkopuolelle. Siksi Logomon taidenäyttelystä on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.



Art goes Logomo -ryhmänäyttely on avoinna 11.6.–13.8.2017 päivittäin (ei juhannusviikonloppuna). Tuhannen neliön näyttelytilan lisäksi tarjolla kaksi erillistä videoinstallaatiotilaa. Korkea päänäyttelytila on rakennettu Logomo-salin aulaan ja videoinstallaatiot löytyvät Logomo-salissa ja Move 1 -tiloista.



Tietoa taiteilijoista

Näyttelyssä ovat mukana ulkomaalaiset taiteilijat Gerald Davis (USA), Luis Gispert (USA), Nir Hod (Israel), Fabian Marcaccio (Argentiina), Bosco Sodi (Meksiko), Angel Otero (Puerto Rico), Rannva Kunoy (Färsaaret) ja Roberto Pugliese (Italia).



Suomalaisia taiteilijoita näyttelyssä edustavat Viljami Heinonen, IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund), Ola Kolehmainen, Sami Korkiakoski, Heikki Marila, Leena Nio, Osmo Rauhala, Nanna Susi, Riiko Sakkinen, Tommi Toija, Katja Tukiainen ja Jenni Vakkilainen.



Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin muodostaman taiteilijaryhmä IC-98:n tuotannosta nähdään esimerkiksi Venetsian Biennaali 2015:sta Suomen paviljonkiin valmistunut Tunnit, ajat, iäisyydet –videoteos.



Osmo Rauhalan (s.1957) maalaukset saavat meidät hiljentymään ihmisen ja luonnon suhteen äärelle ja Ola Kolehmaisen (s.1964) valokuvateoksissa keskiöön nousee suhteemme rakennettuun ympäristöön.



Nanna Suden (s.1967) uusissa ekspressiivisissä maalauksissa hehkuu valo ja energisoivat värit, kun taas Pugliese (s.1982) haastaa ääni-installaatiollaan kävijät moniaistiseen tilakokemukseen. Suomessa ensimmäistä kertaa nähtävä israelilainen Nir Hod tuo näyttelyyn monikerroksisia samanaikaisesti kiillotettuja ja rosoisia Chrome paintings -sarjan maalauksia.