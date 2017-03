Tutkimus: Kuntapäättäjät haluavat lisää avoimuutta ja vastuullisuutta palveluihin

16.3.2017 10:54 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kuntapäättäjät haluavat verorahoilla tuotetuilta palveluilta reippaasti lisää avoimuutta ja vastuullisuutta, kertoo tuore kyselytutkimus. Siihen vastanneista huima enemmistö on valmis ulottamaan julkisuuslain sekä työllistämisvelvoitteen koskemaan myös yksityisiä tuottajia. Myös kansalaisten ja median laajalle tiedonsaantioikeudelle on vahva kannatus. Ja julkisista palveluista syntyvien voittojen verot pitää jättää Suomeen, katsoo miltei jokainen päättäjä puoluetaustasta riippumatta.

Tulokset käyvät ilmi tutkimuksesta, joka kartoittaa kuntapäättäjien näkemyksiä. Vastaajat, joita oli 1 566, ovat kunnanvaltuutettuja ja kuntavaaliehdokkaita eri puolilta maata Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen toteutti Aula Research helmi-maaliskuussa ammattiliitto JHL:n toimeksiannosta. Vastanneista 84 prosenttia on ehdolla tämän kevään kuntavaaleissa.



Kuntapäättäjät kannattavat voimakkaasti julkisuuslain vaikutuspiirin laajentamista. Kunnissa tiedonsaanti perustuu julkisuuslakiin, kuntalakiin ja yhteistoimintalakiin. Päätöksenteko on aina julkista. Yrityksissä tietoa saa yhteistoimintalakien puitteissa, mutta tiedonsaantia rajoittaa liikesalaisuus.



Kyselyssä enemmistö päättäjistä oli valmis laajentamaan julkisuuslain velvoitteita koskemaan paitsi kunnan, myös yksityisten tuottamia julkisia palveluja. Väittämän ”kaikkien julkisia palveluja tuottavien yhtiöiden on noudatettava julkisuuslakia” kanssa täysin samaa mieltä oli 62 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 30 prosenttia vastanneista.

Vastanneiden puoluetausta ei tuonut esiin suuria eroja. Väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli yli 90 prosenttia SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja keskustan edustajista. Kokoomuslaisista ja RKP:läisistä myönteisesti suhtautui vastaavasti yli 80 prosenttia.



Kuntapäättäjät kannattavat vahvasti myös laajaa tiedonsaantioikeutta siitä, miten verorahoja palveluissa käytetään. Väittämän ”henkilöstön edustajilla, medialla ja kansalaisilla tulee olla verorahoitteisten palvelujen tuottajien piirissä laaja tiedonsaantioikeus” kanssa täysin samaa mieltä oli 55 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 34 prosenttia. Vastaajien puoluetausta ei vaikuttanut yhteislukuun kovin paljon, mutta näkyi kannan varmuudessa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa olivat eniten vasemmistoliiton (85 %), SDP:n (73 %) ja vihreiden (65 %) edustajat. Luku oli pienin kokoomuksen (35 %) ja keskustan (39 %) joukoissa.

Suuri yksimielisyys veroista

Korkean kannatuksen saa myös työllistämisvelvoitteen laajentaminen. Nyt vain julkisen sektorin toimijoille on asetettu velvoite työllistää vaikeasti työllistyviä, kuten pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja osatyökykyisiä. Yksityisellä sektorilla ei tällä hetkellä ole vastaavaa velvoitetta.



Yhteensä 78 prosenttia vastanneista asennoitui myönteisesti siihen, että työllistämisvelvoite lisättäisiin julkisia palveluja tuottavien yritysten velvollisuuksiin. Puolueittain tarkasteltuna keskiarvoa myönteisempiä olivat vasemmistoliiton, SDP:n, vihreiden ja kristillisdemokraattien edustajat. Heikointa tuki oli kokoomuslaisten parissa, mutta sielläkin myönteisesti suhtautuvia oli 57 prosenttia.



Suuri yksimielisyys vallitsi siitä, että julkisia palveluja tuottavien tahojen toiminnasta suoritettavien verojen pitää jäädä Suomeen. Erittäin tärkeänä tätä piti 79 prosenttia ja jokseenkin tärkeänä 18 prosenttia, yhteensä peräti 97 prosenttia. Puolueittain katsottuna vaihtoehdon ”erittäin tärkeää” tuki liikkui vasemmistoliiton 98 prosentista kokoomuksen 61 prosenttiin.

Tiivistelmä kuntatutkimuksesta: Kuntapalvelujen tulevaisuus

