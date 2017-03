Philips Hue -sarja täydentyy odotetulla uutuudella: Älyvalaistus mahdollista tuoda koko kotiin uuden E14 LED-lampun myötä

17.3.2017 09:01 | Philips Lighting

Vuonna 2012 markkinoille tulleet Philips Hue -älyvalot ovat mullistaneet kodin valaistuksen. Hue-sarjan uuden E14-kantaisen LED-lampun ansiosta nyt yli 80 prosenttia* kodin valoista voidaan kytkeä älykkääseen valaistusjärjestelmään.

Eindhoven, Alankomaat. Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) tuo markkinoille pitkään odotetun Hue E14 LED-lampun. Uuden, pienikantaisen lampun ansiosta Hue on nyt markkinoiden kattavin kodin älyvalojärjestelmä. Uutta kynttilän muotoista lamppua on saatavilla sekä valkoisena että värillisenä. Valkoinen lamppu mahdollistaa vuorokaudenaikaan sopivan valon viileästä päivänvalosta lämpimään, rentouttavaan valkoisen sävyyn, ja värillisellä versiolla vaihtoehdot laajenevat valkoisen lisäksi yli 16 miljoonaan eri väriin.



Philips Hue tuo älyn yli 80 prosenttiin kodin valoista



Hue-perheen täydentyessä pienikantaisella E14-lampulla yli 80 prosenttia kodin valaistuksesta on mahdollista toteuttaa Hue-älyvalojärjestelmällä. Hue-järjestelmä luo loputtomia mahdollisuuksia valaistuksen mukauttamiseen joka tilaan ja hetkeen sopivaksi – edellyttipä tilanne sitten kirkasta valkoista valoa työskentelyä varten tai himmeämpää ja pehmeämpää valoa tunnelmalliselle illalliselle.



”E14-lamppu on yksi odotetuimmista Hue-tuotteista, sillä sen myötä Hue on mahdollista tuoda lähes kaikkiin kodin valaisimista. E14:n lanseeraus on näin merkittävä askel kohti koko kodin kattavaa, persoonallista ja älykästä valaistusta”, sanoo Philips Huen Pohjoismaiden tuotepäällikkö Andreas Bahnsen.



Lukemattomia eri tunnelmia valaistuksella



E14-lampun käyttö onnistuu sekä kytkimellä että Hue-sovellukseen kytketyillä laitteilla, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Valmiiden valaistusasetusten lisäksi sovelluksella voi tehdä omia asetuksia ja luoda näin persoonallisia valaistuksia päivän eri tilanteisiin ja tarpeisiin. E14 voi esimerkiksi herättää lempeästi luomalla auringonnousua mukailevan valaistuksen, jolloin herääminen helpottuu. Tämä on yksi ominaisuuksista, joiden ansiosta Philips Hue palkittiin hiljattain tuotesuunnittelustaan arvostetussa iF Design Award -suunnittelukilpailussa.



Philips Hue yhdistyy muihin älykodin laitteisiin



Hue-järjestelmä on yhteensopiva yli 600 sovelluksen, tuotteen ja alustan kanssa, kuten Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nest sekä Samsung Smart Things. Hue-järjestelmän monipuolisten mahdollisuuksien ansiosta käytön aloittaminen on helppoa, ja uusien älyvalojen sekä muiden kodin älykkäiden ratkaisujen määrää on näppärä kasvattaa.



Tietoa Huesta



Philips Hue E14 on kynttilän muotoinen LED-lamppu (enintään 470 lumen-arvoltaan, mikä vastaa yhtä 40W hehkulamppua). Lamppu on saatavilla kahtena versiona: white ambiance (valkoinen) valkoisen eri sävyillä kylmästä sinisestä lämpimään keltaiseen sekä white and color ambiance (värillinen), jossa on valkoisen lisäksi valittavana yli 16 miljoonaa eri värisävyä. Molemmat versiot ovat himmennettäviä ja kattavat värilämpötilat lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon (värilämpötila 2200–6500 kelviniä). E14-lamppu on uusin lisäys Hue-tuoteperheeseen, johon kuuluvat ennestään E27- ja GU-10 spot -lamput sekä laaja valikoima valaisimia ja lisävarusteita.

Philips Hue E14 -kynttilälamppu sekä valkoisena että värillisenä on saatavilla huhtikuun 2017 lopusta alkaen

Hue white ambiancen (valkoinen) suositushinta on 34,95 euroa

Hue white and color ambiancen (värillinen) suositushinta on 59,95 euroa

*Philips Lighting Market Intelligence Survey

Lisätietoa Hue-järjestelmästä: www.meethue.com



Painolaatuiset kuvat ladattavissa täältä.