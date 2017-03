Klovnien itsenäisyyspäivä avaa kuukauden mittaisen International Clown Festival 2017 -tapahtuman

Cirko Criollo klovniyhteiskuntaa luomassa 2011–2017

Cirko Criollo perustettiin Suomessa viisi vuotta sitten tekijöidensä sisun, tahdon ja työn avulla. Joukko kansainvälisiä klovneja alkoi kehittää Caisan tiloissa uudenlaista opetusmetodia: kielen oppimista sirkusharjoittelun ohessa. Toiminta kasvoi, ja siirtyi Circus Helsinkiin, jossa se jatkuu edelleen Cirko Criollon perhesirkuskurssien ohella.

Cirko Criollo on matkan varrella kehittynyt eri suuntiin. Oma festivaali on tuonut uusia kumppaneita Suomesta ja maailmalta. Erimaalaisten klovnien ”kotina” Cirko Criollo on auttanut ja sparrannut monia alan tekijöitä. Osana HUMAK:in Tupa -projektia Cirko Criollo on ollut luomassa ulkomaalaisille taiteilijoille ja kouluttajille sosiaalista osallisuutta työelämässä. Tästä hankkeesta kehittyi ulkomaalaisten taiteilijoiden tuotantoa ja taloutta hallinnoiva Osuuskunta Summart.

Cirko Criollo on julkisten tilojen ja epäsovinnaisten paikkojen esitysten erikoisosaaja. Ryhmän esitykset ovat yhteisöllisiä, ammattilaisten ja harrastajien monitaiteellisia kohtaamispisteitä. Uusin hanke on nimeltään Perskeko. Siinä pohditaan klovneriaesitysten kautta Suomen identiteetin jännitteitä 2000-luvulla, sekä Suomen monimutkaista suhdetta globalisaatioon.