Keliakialiitto ja Messukeskus: Uusi messutapahtuma Helsinkiin erityisruokavalioista kiinnostuneille

16.3.2017 17:00 | Messukeskus

Keliakialiitto ja Messukeskus yhdistävät voimansa lanseeraten keväällä 2018 oman messutapahtuman free from -tuotteista ja erikoisruokavalioista kiinnostuneelle yleisölle. Uusi tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 27.–28.4.2018.

Keliakialiitto on järjestänyt gluteenittomat messut jo neljä kertaa menestyksekkäästi Tampereella. Messujen suosion ja free from -tuotteisiin kohdistuvan valtavan kiinnostuksen vuoksi on aika ottaa seuraava askel. Tapahtuma kasvaa ja laajenee – nimeään myöten – muutkin erityisruokavaliot kattavaksi.

– Haluamme kehittää ja laajentaa tapahtumaa. Tulevilla messuilla kävijä saa kaiken erityisruokavalioista tarvitsemansa tiedon ja tuen yhdestä paikasta. Keliaakikoilla ja gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla saattaa olla muitakin erityisruokavalioita esimerkiksi allergioiden vuoksi, sanoo Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen.

Myös voimakkaasti suosiotaan lisännyt vegaanisuus on merkittävässä roolissa uudessa messutapahtumassa.

– Messuista hyötyvät sekä messuvieraat että alan yritykset. Erityisruokavaliot saavat lisää huomiota ja tunnettuutta. Myös elintarviketeollisuuden ja kaupan kiinnostus tapahtumaa kohtaan kasvaa varmasti, kun paikalla on aiempaa laajempi joukko erityisruokavaliotuotteista kiinnostuneita ihmisiä, Kekkonen toteaa.

Tapahtuma saa käyttöönsä Suomen suurimman messujärjestäjän erinomaiset tilat, monipuoliset

markkinointikanavat ja vahvan myyntivoiman.

– Messukeskuksella on vahvaa osaamista ja lähes sadan vuoden kokemus erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Keliakialiitto puolestaan pääsee jatkossa keskittymään entistä enemmän tapahtuman sisällön kehittämiseen ja yhteistyöhön yritysten kanssa. Messukeskus hoitaa tila- ja muut käytännön järjestelyt, kertoo tuotekehityspäällikkö Reija Könönen Messukeskuksesta.

Uuden tapahtuman nimi ja kotisivut julkistetaan ja osastopaikkojen varaaminen käynnistyy kesäkuussa.