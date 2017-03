Fujitsun IDaaS-palvelu hallitsee identiteetit reaaliaikaisesti

16.3.2017 13:45 | Fujitsu

- IDaaS-palvelun avulla identiteettejä hallitaan reaaliaikaisesti, jolloin varmistetaan, että vain valtuutetuilla ja todennetuilla käyttäjillä on pääsy yrityksen kriittisiin järjestelmiin – olivatpa nämä sitten pilvessä tai paikallisia

- Identiteetin- ja pääsynhallintapalvelun avulla organisaatioiden käyttäjätunnistus ja -turvallisuus on niiden omissa käsissä, jolloin käytössä ovat paremmat välineet hakkereita ja huijareita vastaan

- Korkean tietoturvan järjestelmä on helppo pystyttää ja se tukee useita autentikointiprotokollia, mukaan lukien biometriikka

Helsinki 15.3.2017 – Fujitsu tarjoaa entistä parempaa tietoturvaa asiakkailleen tuomalla markkinoille kokonaisvaltaisen identiteetin- ja pääsynhallintapalvelun (IDaaS, identity as a service). Sen myötä organisaatiot saavat entistä tehokkaammat välineet hakkereita ja huijareita vastaan.

Fujitsun IDaaS-palvelu sisältää kattavat itsepalvelu- ja autentikointiprotokollat, kuten biometrisen tunnistuksen. Sen ansiosta voidaan varmistaa, että ainoastaan todennetuilla käyttäjillä on pääsy järjestelmiin, sovelluksiin, dataan ja resursseihin. Palvelua on pilotoitu hyvällä menestyksekkäästi Suomessa, ja nyt se on saatavilla koko EMEIA-alueella (Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä, Intia).

Fujitsun IDaaS-ratkaisussa identiteettejä hallitaan reaaliaikaisesti pilvipohjaisten, automatisoitujen työkalujen avulla. Käyttäjätunnusten käsittely ja käyttöoikeuksien hallinta on integroitu hakemistoihin, järjestelmiin, pilvipalveluihin ja sovelluksiin avoimilla standardirajapinnoilla. Tuloksena syntyy kattava hybridi-it-ympäristöihin soveltuva pääsynhallintaratkaisu, joka skaalautuu ja on nopea ottaa käyttöön.

Selainpohjainen palvelu mahdollistaa käyttöoikeuksien hallinnan, luomisen, muuttamisen ja poistamisen miltä tahansa verkkoon liitetyltä laitteelta paikasta riippumatta – niin paikallisissa kuin pilvijärjestelmissäkin. Fujitsun IDaaS sisältää erilaiset vahvat tunnistautumistavat, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan, Windows-työasemakirjautumisen, kertakirjautumisen (SSO), CallSign-tunnistautumisen (puhelu ja pin-koodi) sekä biometrisen tunnistautumisen. SSO hyödyntää federoituja Security Assertion Markup Language (SAML)- ja Web Services Federation Language (WS-federaatio) -kuvauskieliä niin paikallisten sovellusten kuin pilvisovellustenkin tietoturvassa ja autentikoinnissa.

Fujitsun IDaaS-palvelun ansiosta organisaatiot pystyvät noudattamaan tiukkoja tietoturvavaatimuksia ja -käytäntöjä, koska palvelun käyttäjäoikeudet sekä käytön valvonta ja raportointi ovat reaaliaikaisia. Käytön mukaan maksettava palvelu auttaa tehostamaan organisaation ja toimintaa ja parantamaan tuottavuutta, sillä automaatioon ja itsepalveluun perustuvat järjestelmät vähentävät käsityötä ja käyttötukeen soitettujen puheluiden määrää.

“Jokaisella tietokoneen käyttäjällä on tusinoittain käyttäjtunnuksia ja salasanoja. Ongelma ei ole pelkästään se, että ihmiset eivät tahdo muistaa salasanojaan ja organisaatiot tuskailevat tasapainoillessaan turvallisuuden ja käytettävyyden välillä. Ongelma on myös se, että heikot tunnistautumistiedot ovat vakava riski. Kilpavarustelu kyberrikollisia vastaan kiihtyy, sillä tietoturvallisuuden hallinnalla on yhä kriittisempi merkitys liiketoiminnalle. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta luottamus on elintärkeää, mistä syystä identiteetin- ja pääsynhallinnasta on tullut kynnyskysymys niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla”, sanoo Fujitsussa EMEIA-alueella tietoturvallisuudesta vastaava johtaja Rob Norris.

Fujitsun identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluvalikoimaan kuuluvat järjestelmäintegraatiot, sovelluskehitys, infrastruktuurin kehitys, palvelunhallinta sekä ylläpitopalvelut. Näiden palveluiden avulla Fujitsu hoitaa jo yli neljä miljoonaa kirjautumista kuukaudessa.

