Tiedote ja kutsu juhlaseminaariin 22.3.2017: Aivoliitto - Aivojen ja puheen asialla 40 vuotta

16.3.2017 16:02 | Aivoliitto

Aivoliitto viettää juhlavuottaan 2017 musiikin merkeissä.

Vuosi 2017 on Aivoliiton 40-vuotisjuhlavuosi, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Juhlavuoden teemana on aivot ja musiikki. Viime aikoina on tehty paljon tutkimuksia musiikin käytöstä AVH-potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Aivoliitto järjestää juhlaseminaarin keskiviikkona 22.3.2017 klo 15-17. Paikkana on Unioninkadun Juhlahuoneistot, Unioninkatu 33, Helsinki.

Juhlaseminaarin ohjelma:

Aivojen ja puheen asialla 40 vuotta

Toiminnanjohtaja Tiina Viljanen

Valtiovallan tervehdys

Eduskunnan puhemies Maria Lohela

Musiikki, aivot ja oppiminen

Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi

Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus

Akatemiatutkija Teppo Särkämö

Liikunta liikuttaa aivoja

Johtaja Tommi Vasankari

Meneekö kolmasosa elämästä hukkaan

Professori Markku Partinen

Työ tekijäänsä kiittää

Neurologian ja kognitiivisen ergonomian dosentti Kiti Müller

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Aivoliiton puheenjohtaja, neurologi Terttu Erilä.

Juhlaseminaarissa jaetaan Aivojen asialla -tunnustuspalkinto

Juhlaseminaarin alussa myönnetään Aivojen asialla -tunnustuspalkinto henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkiertohäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta. Lisätietoja palkinnosta viikolla 12.

Toimittajat ovat tervetulleita seminaariin. Ilmoittautuminen juhlaseminaariin 20.3.2017 mennessä: viestintäpäällikkö Päivi Seppä-Lassila, p. 040 715 5198, paivi.seppa-lassila@aivoliitto.fi.