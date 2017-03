Autokeskus Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Karri Koskinen

Autokeskus Oy on Aro-Yhtymä Oy:n omistama autokauppaketju. Yhtiö palvelee asiakkaita seitsemässä toimipaikassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Hämeenlinnassa, Raisiossa ja Turussa. Autokeskuksella on Nissan-, BMW-, Ford-, Peugeot- ja Škoda-autojen merkkiedustus. Näiden lisäksi Autokeskus on Fiatin, Alfa Romeon, Jeepin, Chryslerin, Dodgen ja MINIn valtuutettu huolto. Yhtiö työllistää yli 500 autoalan ammattilaista, ja sen liikevaihto viime vuonna oli noin 318 miljoonaa euroa.