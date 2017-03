Silta kehitti mobiilisovelluksen, joka tekee palkkapäivästä hauskempaa

17.3.2017 09:35 | Silta Oy

Silta on kehittänyt helppokäyttöisen ja tietoturvallisen mobiilisovelluksen, joka tuo palkkatiedot älypuhelimeen. Sovelluksen ensimmäisessä versiossa mukana on mm. palkka-, loma-, ja verotietojen tarkastelu. Simo-sovellus osaa muistutella ennakoivasti, kun verokortin raja on täyttymässä ja tallentaa laskelman helposti PDF-muotoon. Tulevaisuuden lisätoiminnallisuuksilla Silta ja Simo tulevat entistä lähemmäksi palkansaajia.

Modernit applikaatiot muuttavat tapaa havainnollistaa omia tuloja

Älypuhelimien käyttö kasvaa jatkuvasti, mutta palkkalaskelma on totuttu saamaan kirjepostilla kotiin kannettuna - paperisen laskelman saa vieläkin noin puolet Sillan asiakkaiden palkansaajista. Silta kehitti sovelluksen, jotta palkkatieto olisi saatavilla helposti ja nopeasti aina, kun tarve vaatii.

Keskiössä helppo ja intuitiivinen käyttäjäkokemus

Kun perinteinen palkkalaskelma siirretään mobiiliin, muuttuu myös tapa visualisoida tietoa. Simon kautta palkkalaskelmien tarkastelu toimii intuitiivisesti, eikä käyttöohjeita tarvita. Visuaalisuus ja käyttömukavuus korostuivat kehityksen ensi metreiltä saakka.

”Heti oli selvää, että emme tule vain siirtämään tuttua palkkalaskelmaa sellaisenaan, vaan halusimme palkansaajien viihtyvän sovelluksen parissa. Siitä ajatuksesta syntyi nimi Simo (”Silta mobiili”) ja sitä seurasi pian visuaalinen versio Simosta, eli tuttavallisemmin Simo Orava - tarkemmin ottaen muuten Simo Oravannahka. Sovelluskehityksen keskiössä on ollut erinomainen asiakaskokemus ja kuluttajanäkökulma”, kertoo Sillan IT- ja digijohtaja Petri Luurila.

”Simo-sovellus on osa strategista Digi-Silta -hankettamme, jonka tavoitteena on asiakaskokemuksen kasvuloikka ja yrityksemme nostaminen alansa digitaaliseksi suunnannäyttäjäksi. Simo auttaa palkansaajaa hahmottamaan paremmin tulonsa ja suunnittelemaan talouttaan tehokkaammin. Tuomme markkinoille tulevaisuudessa toiminnallisuuksia, jotka helpottavat kuluttajan arkea. Näistä lisää, kun asiat edistyvät”, lupailee Sillan toimitusjohtaja Tatu Tulokas.

Sillan ensimmäinen Simo-asiakkuus on teleoperaattori DNA.

”DNA:lla mobiilin käyttö on luonteva osa työskentelyämme. Pitkäaikaisen kumppanimme Sillan mobiilisovellus on erinomainen osoitus uudesta mutkattomasta palvelusta, joka on kehitetty käyttäjälähtöisesti. Meidän oli helppo innostua Simosta, se istuu hyvin arvoihimme ja työkulttuuriimme”, toteaa DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Simo sovellus kehitettiin yhteistyössä HiQ:n kanssa.

”On ollut ilo olla mukana kehittämässä mobiilisovellusta, jolla on potentiaalia tuoda helpotusta monen ihmisen arkeen. Sovelluksen käyttöliittymän ja -kokemuksen kehitystyö on ollut dynaamista ja ideoita on projektin aikana heitelty puolin ja toisin. Lopputuloksena syntynyt Simo-sovellus hyödyntää HiQ:n FRENDS integraatioalustaa saumattomaan tiedonsiirtoon eri taustajärjestelmien välillä. Näistä osista syntyy mielestämme erinomainen lähtökohta tulevaisuuden lisätoiminnoille,” kertoo HiQ:n toimitusjohtaja Jukka Rautio.

Sovellus toimii Android ja iOS-käyttöjärjestelmillä ja sitä tarjotaan ensisijaisesti Sillan asiakkaille.

Simo Palkka orava pelastaa päivän: https://youtu.be/UahVwMEFHYM

SILTA

Silta on johtava henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntija. Asiakkaamme luottavat asiantuntemukseemme ja toimintatapaamme kokonaisvaltaisissa ulkoistuksissa, operatiivisen HR:n tukemisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Sillan liikevaihto oli noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yrityksemme palveluksessa on 270 henkilöä. Lisätietoja www.silta.fi ja www.Silta.fi/Simo

DNA

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.

DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

HIQ

HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ja parantamalla ihmisten arkea teknologian avulla. Olemme oikea kumppani organisaatioille, jotka haluavat saada aikaan tuloksia, joilla on merkitystä digitaalisessa maailmassa. HiQ:lla työskentelee yli 1500 asiantuntijaa neljässä eri maassa. Yritys perustettiin 1995 ja sen osake on noteerattu Tukholman pörssissä keskisuurten yritysten listalla (Nasdaq Stockholm Mid Cap). Lisätietoa on osoitteessa www.hiq.fi