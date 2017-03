Suomen työmarkkinoiden jäykkyyttä liioitellaan

17.3.2017 09:42 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Julkisessa keskustelussa syy Suomen talouskasvun hitaudesta vieritetään usein ammattiliitoille ja niiden aikaan saamalle työmarkkinoiden joustamattomuudelle. Todellisuudessa Suomen työmarkkinat kestävät hyvin vertailun ja ovat monella mittarilla jopa joustavammat kuin muissa Pohjoismaissa tai etenkin Saksassa.

- Esimerkiksi työntekijöiden irtisanomisen väitetään olevan vaikeaa, yleissitovuuden rajoittavan perusoikeuksia ja työehtosopimusten estävän paikallista sopimista, luettelee YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi. – Tosiasiassa Suomessa irtisanominen on helpompaa kuin joustavuuden mallimaana pidetyssä Tanskassa, Kauppi huomauttaa.



Tämä ilmenee OECD:n laatiman mittarin avulla, jolla arvioidaan irtisanomisen vaikeutta eri jäsenmaissa. Sen mukaan työntekijän irtisanominen on Ruotsissa vaikeampaa kuin Tanskassa ja kehittyneistä teollisuusmaista vaikeinta irtisanominen on Saksassa. Mittari tarkastelee yksilöllistä ja kollektiivista irtisanomista myös erikseen.



- Erityisen helppoa Suomessa on sen mukaan tuotannollis-taloudellisin perustein tapahtuva irtisanominen, joka on jopa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa vaikeampaa kuin meillä, muistuttaa Kauppi. – Määräaikaisten työsuhteiden sääntely on keskimäärin Suomessa kevyempää kuin muissa OECD maissa ja joustavien työaikajärjestelyjen määrässä olemme Euroopan johtava maa, Kauppi jatkaa.



Paikallisen sopimisen esteetkin ovat monisyiset. YTN on esittänyt paikallista sopimista edistäviä työehtosopimuksia esimerkiksi metsäteollisuudessa ja kaupan alalla, mutta ne eivät ole työantajaliittoja kiinnostaneet.



- YTN:n solmimat työehtosopimukset eivät estä paikallista sopimista. Niiden puitteissa voidaan esimerkiksi sopia paikallisesti työaikajärjestelyistä hyvin laajoissa rajoissa, sanoo Kauppi. - Kokemuksemme mukaan paikallisen sopimisen esteenä onkin yleensä se, että puuttuu tahto, taito tai tarve. Niitä ei ole lainsäädännöllä mahdollista muuttaa, Kauppi summaa.



Kauppi puhuu aiheesta tänään kello 14.30 YTN Summitissa Helsingissä, jossa on koolla noin 250 YTN:n luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Seminaarin teemana on ”vuorovaikutus – asiantuntijan avaintaito”, josta alustavat mm. Saku Tuominen, Outi Mäenpää ja Pekka Haavisto. Tapahtumaa voi seurata verkosta kello 9.45 alkaen osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=fXy3lr0UsgQ.



