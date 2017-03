Etälääketiede on potilasvakuutuksen piirissä vain kotimaassa

Yli puolet terveydenhuollon haittatapahtumista olisi ehkäistävissä 10.5.2016 09:16

Potilasvakuutuskeskus ja Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ryTiedote 10.5.2016 Yli puolet terveydenhuollon haittatapahtumista olisi ehkäistävissä Potilasvakuutuskeskuksen ja Potilasturvallisuusyhdistyksen arvioiden mukaan jopa joka 10. potilas kokee hoidon yhteydessä jonkinasteisen haittatapahtuman tai muun vaaratilanteen. Tapahtumista joka 100. on vakava. ”Yli puolet haittatapahtumista olisi ehkäistävissä, jos sattuneista virheistä opittaisiin”, arvioi Vaasan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Marina Kinnunen, joka on myös Potilasturvallisuusyhdistyksen hallituksessa. Mokameetingistä eväät käytännön parannuksiin Potilasvakuutuskeskus lähettää aina potilasvahingon korvauspäätöksen tiedoksi sille hoitolaitokselle, jossa tapaus on sattunut. Lisäksi hoitohenkilöstö voi itse raportoida muista haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista vaaratapahtumien raportointijärjestelmään. Tällainen on esimerkiksi HaiPro-järjestelmä, joka on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon y